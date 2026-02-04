Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Квартиры без продажи и с потолком арендной платы: что меняет новый закон 0 1940

Политика
Дата публикации: 04.02.2026
LETA
Изображение к статье: Квартиры без продажи и с потолком арендной платы: что меняет новый закон

Сейм приступает к рассмотрению в окончательном чтении нового законопроекта о праве на застройку жилыми доходными домами территории, принадлежащей государству или самоуправлениям, пишет Latvijas Avīze.

Эти построенные частными предприятиями дома затем самоуправления смогут сдавать в аренду, в том числе тем, кому квартиры сдаются в рамках социальной помощи.

В законопроекте, подготовленном комиссией Сейма по делам госуправления и самоуправлений, предусмотрено, что право застройки будет предоставляться на 70 лет. Построенные дома нельзя будет разделять на отдельные квартирные собственности или продавать по частям. По истечении срока права на застройку построенные дома безвозмездно перейдут в собственность государства или самоуправления, с целью недопущения возникновения новой так называемой разделенной собственности, когда земля принадлежит государству или самоуправлению, а построенный на ней дом - другому собственнику.

Как пояснили в комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений, новый закон нужен, чтобы привлечь к строительству доходных домов девелоперов и частных строительных подрядчиков. Сейчас на земле, принадлежащей государству или самоуправлениям, можно строить только инженерные сооружения и здания, не предназначенные для проживания. С помощью этого закона планируется способствовать строительству новых арендных квартир в городах и краях.

В 2025 году Министерство экономики установило, что арендная плата для этих квартир не должна превышать 6,47 евро за квадратный метр в месяц. Но в этом году потолок квартплаты поднят до 6,71 евро за квадратный метр в месяц.

При поддержке учреждение финансового развития "Altum" и Европейского фонда оздоровления уже сейчас по заказу местных самоуправлений в нескольких городах Латвии строятся или уже построены многоэтажные доходные дома. В октябре прошлого года в Валмиере открыты первые два арендных дома на 120 квартир, для которых установленная самоуправлением арендная плата составляет 6 евро за квадратный метр в месяц. Например, за аренду благоустроенной двухкомнатной квартиры (40,46-44,02 кв. м) арендатор должен платить 260 евро в месяц, плюс расходы на воду, электричество и отопление. В прошлом году первый дом с низкой арендной платой на 58 квартир открыли и в Елгаве. В середине 2026 года планируется завершить строительство доходного дома на 56 квартир в Цесисе.

Читайте нас также:
#Латвия #социальная помощь #аренда #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Я готова поехать! Внезапно: премьер Латвии призывает к переговорам с Россией
Изображение к статье: Чиновнику назначено уголовное наказание за разглашение гостайны
Изображение к статье: Трампу – премия, Силине – отставка, трудящимся – быстрые ответы на все вопросы: в Сейме снова будет горячо Эксклюзив!
Изображение к статье: Контроль над финансистами, мега-проект в законе и 5 секретных заседаний! Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео