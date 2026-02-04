Эти построенные частными предприятиями дома затем самоуправления смогут сдавать в аренду, в том числе тем, кому квартиры сдаются в рамках социальной помощи.

В законопроекте, подготовленном комиссией Сейма по делам госуправления и самоуправлений, предусмотрено, что право застройки будет предоставляться на 70 лет. Построенные дома нельзя будет разделять на отдельные квартирные собственности или продавать по частям. По истечении срока права на застройку построенные дома безвозмездно перейдут в собственность государства или самоуправления, с целью недопущения возникновения новой так называемой разделенной собственности, когда земля принадлежит государству или самоуправлению, а построенный на ней дом - другому собственнику.

Как пояснили в комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений, новый закон нужен, чтобы привлечь к строительству доходных домов девелоперов и частных строительных подрядчиков. Сейчас на земле, принадлежащей государству или самоуправлениям, можно строить только инженерные сооружения и здания, не предназначенные для проживания. С помощью этого закона планируется способствовать строительству новых арендных квартир в городах и краях.

В 2025 году Министерство экономики установило, что арендная плата для этих квартир не должна превышать 6,47 евро за квадратный метр в месяц. Но в этом году потолок квартплаты поднят до 6,71 евро за квадратный метр в месяц.

При поддержке учреждение финансового развития "Altum" и Европейского фонда оздоровления уже сейчас по заказу местных самоуправлений в нескольких городах Латвии строятся или уже построены многоэтажные доходные дома. В октябре прошлого года в Валмиере открыты первые два арендных дома на 120 квартир, для которых установленная самоуправлением арендная плата составляет 6 евро за квадратный метр в месяц. Например, за аренду благоустроенной двухкомнатной квартиры (40,46-44,02 кв. м) арендатор должен платить 260 евро в месяц, плюс расходы на воду, электричество и отопление. В прошлом году первый дом с низкой арендной платой на 58 квартир открыли и в Елгаве. В середине 2026 года планируется завершить строительство доходного дома на 56 квартир в Цесисе.