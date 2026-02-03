Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Контроль над финансистами, мега-проект в законе и 5 секретных заседаний! 0 360

Политика
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Контроль над финансистами, мега-проект в законе и 5 секретных заседаний!
ФОТО: LETA

Депутаты определяться и по срокам рассмотрения возвращенного президентом закона.

Такого в Сейме не было давно: в один день, то бишь завтра, пять комиссий проводят закрытые от посторонних заседания! При этом лишь одна из этих пяти комиссий раскрыла хотя бы тему обсуждения. Так комиссия по обороне и внутренним делам обсудит работу недавно созданного центра кризисного управления.

Закрытые заседания с секретной повесткой дня проведут комиссия по публичным ревизиям и расходам, по иностранным делам и по гражданству, миграции и сплочению общества. Отметим, что еще одна комиссия - по нацбезопасности, - всегда проводит свои заседания в закрытом режиме, поскольку почти все рассматриваемые на этой комиссии вопросы составляют государственную тайну.

В открытом, режиме, разумеется, на комиссии по народному хозяйству пройдет обсуждение законопроекта о реализации проекта Rail Baltica, а в комиссии по бюджету состоится дискуссия по поводу, мягко говоря, неоднозначной инициативы минфина о передаче внебанковских финансовых учреждений под надзор Банка Латвии.

Депутаты комиссии по образованию решат, в какие сроки исправить возвращенные президентом поправки об удаленном обучении школьников.

Читайте нас также:
#образование #банк Латвии #законы #парламент #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Либо конфликт будет заморожен, либо война в Украине продолжится – латышский эксперт поделился прогнозом
Изображение к статье: У Огре новый мэр
Изображение к статье: Допуск не получен — кресло под угрозой: что ждёт мэра Резекне
Изображение к статье: Мэр Огре Хелманис решил уйти в отставку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео