Такого в Сейме не было давно: в один день, то бишь завтра, пять комиссий проводят закрытые от посторонних заседания! При этом лишь одна из этих пяти комиссий раскрыла хотя бы тему обсуждения. Так комиссия по обороне и внутренним делам обсудит работу недавно созданного центра кризисного управления.

Закрытые заседания с секретной повесткой дня проведут комиссия по публичным ревизиям и расходам, по иностранным делам и по гражданству, миграции и сплочению общества. Отметим, что еще одна комиссия - по нацбезопасности, - всегда проводит свои заседания в закрытом режиме, поскольку почти все рассматриваемые на этой комиссии вопросы составляют государственную тайну.

В открытом, режиме, разумеется, на комиссии по народному хозяйству пройдет обсуждение законопроекта о реализации проекта Rail Baltica, а в комиссии по бюджету состоится дискуссия по поводу, мягко говоря, неоднозначной инициативы минфина о передаче внебанковских финансовых учреждений под надзор Банка Латвии.

Депутаты комиссии по образованию решат, в какие сроки исправить возвращенные президентом поправки об удаленном обучении школьников.