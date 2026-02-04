В ночь на четверг в Латвии ожидается ясная и морозная погода, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит -11...-19 градусов, на востоке страны - до -24 градусов.

Днем с юга небо затянут облака, местами ожидается небольшой снег. Температура повысится до -7...-12 градусов при умеренном восточном, юго-восточном ветре.

В Риге после ясной ночи будет облачно, днем возможен небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, в пригородах - до -17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -9 градусов.