Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ожидается ясная и холодная ночь 0 188

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
LETA
Изображение к статье: Ожидается ясная и холодная ночь

В ночь на четверг в Латвии ожидается ясная и морозная погода, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит -11...-19 градусов, на востоке страны - до -24 градусов.

Днем с юга небо затянут облака, местами ожидается небольшой снег. Температура повысится до -7...-12 градусов при умеренном восточном, юго-восточном ветре.

В Риге после ясной ночи будет облачно, днем возможен небольшой снег. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, в пригородах - до -17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -9 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Не выдержал: старенький ледокол «Varma» отправился колоть лёд в Рижском заливе
Изображение к статье: В Латвии строят площадки для размещения бронетехники
Изображение к статье: Ковид отступает, грипп наступает: сотни жителей Латвии попали в больницы, восемь – скончались
Изображение к статье: Отопление в долг без штрафов: власти Риги объяснили, как платить за январь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео