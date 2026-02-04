Baltijas balss logotype
«И высшие должностные лица облегченно вздохнули...»

Политика
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «И высшие должностные лица облегченно вздохнули...»

Однопартиец спикера Сейма признался, что он бы на ее месте тоже бы подписал письмо в поддержку Трампа.

Один из лидеров парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис в интервью ТВ-24 заявил, что когда к спикеру Сейма от СЗК Дайге Миерине обратились председатели парламентов США и Израиля, то у нее фактически не было выбора - в государственных интересах было подписать это письмо в поддержку присвоения Дональду Трампу Нобелевской премии мира. "Напомню, что до этого письма Конгресс США проголосовал за оказание странам Балтии финансовой помощи для укрепления обороны", - отметил А. Бригманис. Опытный политик убежден: хотя остальные высшие должностные лица Латвии в этом публично и не признаются,но наверняка они вздохнули с облегчением, узнав, что Миериня это письмо подписала.

"Я бы на ее месте чуток бы выждал, но все равно бы в итоге подписал, ведь это была просьба, которую невозможно было отклонить", - заключил политик.

#США #Дональд Трамп #Латвия #парламент #оборона #политика
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    5-го февраля

    Просьбу невозможно было отклонить,заявили добровольные помощники Израиля в правительстве,чем выдали не только себя ,но и заявили,что Латвии-это совсем не суверенная страна и работает в интересах евреев Израиля,Латвии и США. 😈👽🔯,а не людей других национальностей...

    0
    0
  • I
    Inga
    5-го февраля

    Миерини разжигатели войны.

    0
    1

Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Наша Латвия
Видео