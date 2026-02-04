Однопартиец спикера Сейма признался, что он бы на ее месте тоже бы подписал письмо в поддержку Трампа.

Один из лидеров парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис в интервью ТВ-24 заявил, что когда к спикеру Сейма от СЗК Дайге Миерине обратились председатели парламентов США и Израиля, то у нее фактически не было выбора - в государственных интересах было подписать это письмо в поддержку присвоения Дональду Трампу Нобелевской премии мира. "Напомню, что до этого письма Конгресс США проголосовал за оказание странам Балтии финансовой помощи для укрепления обороны", - отметил А. Бригманис. Опытный политик убежден: хотя остальные высшие должностные лица Латвии в этом публично и не признаются,но наверняка они вздохнули с облегчением, узнав, что Миериня это письмо подписала.

"Я бы на ее месте чуток бы выждал, но все равно бы в итоге подписал, ведь это была просьба, которую невозможно было отклонить", - заключил политик.