Наиболее вероятным сценарием по итогам мирных переговоров между США, Украиной и Россией в Абу-Даби является постепенная заморозка конфликта, а не его разрешение. Столь же высокой остаётся вероятность того, что боевые действия будут продолжаться ещё длительное время.

Такое мнение агентству LETA высказал директор Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис.

Комментируя предстоящие трехсторонние переговоры США, Украины и России в Абу-Даби, Цепуритис отметил, что наиболее вероятным сценарием остаётся постепенная заморозка конфликта, но не его окончательное урегулирование.

«Сохраняется целый ряд спорных вопросов между Россией и Украиной, и в основном речь идёт о Донбассе, где Россия настаивает на установлении полного контроля, включая территории, которые она фактически не контролирует», — заявил исследователь, подчеркнув, что для Украины такой сценарий неприемлем.

В связи с этим, по его словам, возможна постепенная заморозка конфликта. При этом он добавил, что столь же высокой остаётся вероятность того, что переговоры и боевые действия будут продолжаться ещё длительное время.

Рассматривая ситуацию с точки зрения Латвии, Цепуритис отметил, что политика безопасности и обороны страны в последние годы формировалась с учётом рисков, которые потенциально может представлять Россия, и резких изменений в латвийской стратегии безопасности в ближайшее время ожидать не стоит.

«Разумеется, теоретически заморозка конфликта повышает вероятность того, что у российской армии “освобождаются руки”, и Россия может быть более готова задействовать их где-то ещё, однако немедленных шагов, скорее всего, ожидать не следует», — сказал Цепуритис, добавив, что в ближайшее время угрозы в регионе Балтийского моря будут сохраняться преимущественно в гибридной плоскости.

Ранее сообщалось, что в среду и четверг в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.