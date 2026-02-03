Baltijas balss logotype
Либо конфликт будет заморожен, либо война в Украине продолжится – латышский эксперт поделился прогнозом 7 1237

Политика
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Либо конфликт будет заморожен, либо война в Украине продолжится – латышский эксперт поделился прогнозом

Наиболее вероятным сценарием по итогам мирных переговоров между США, Украиной и Россией в Абу-Даби является постепенная заморозка конфликта, а не его разрешение. Столь же высокой остаётся вероятность того, что боевые действия будут продолжаться ещё длительное время.

Такое мнение агентству LETA высказал директор Центра исследований восточноевропейской политики Марис Цепуритис.

Комментируя предстоящие трехсторонние переговоры США, Украины и России в Абу-Даби, Цепуритис отметил, что наиболее вероятным сценарием остаётся постепенная заморозка конфликта, но не его окончательное урегулирование.

«Сохраняется целый ряд спорных вопросов между Россией и Украиной, и в основном речь идёт о Донбассе, где Россия настаивает на установлении полного контроля, включая территории, которые она фактически не контролирует», — заявил исследователь, подчеркнув, что для Украины такой сценарий неприемлем.

В связи с этим, по его словам, возможна постепенная заморозка конфликта. При этом он добавил, что столь же высокой остаётся вероятность того, что переговоры и боевые действия будут продолжаться ещё длительное время.

Рассматривая ситуацию с точки зрения Латвии, Цепуритис отметил, что политика безопасности и обороны страны в последние годы формировалась с учётом рисков, которые потенциально может представлять Россия, и резких изменений в латвийской стратегии безопасности в ближайшее время ожидать не стоит.

«Разумеется, теоретически заморозка конфликта повышает вероятность того, что у российской армии “освобождаются руки”, и Россия может быть более готова задействовать их где-то ещё, однако немедленных шагов, скорее всего, ожидать не следует», — сказал Цепуритис, добавив, что в ближайшее время угрозы в регионе Балтийского моря будут сохраняться преимущественно в гибридной плоскости.

Ранее сообщалось, что в среду и четверг в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

Читайте нас также:
#США #Украина #война #Латвия #безопасность #прогноз #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • I
    Inga
    4-го февраля

    по статье ук угрозы должностных лицам

    1
    6
  • Д
    Добрый
    3-го февраля

    А кого рашисты любили когда-нибудь?Сколько людей погибло при Ване Грозном?Сколько людей погибло при Пете Первом?Сколько при Ленине?Сколько при сталине?При Путлере? Люди при путлере стали жить хорошо,но нет же надо было начать Сволочную Военную Операцию.Раша при любой власти влазит в войны,террор,гражданские войны.Принцип рашистской власти-вы жители раши не жили хорошо и не надо начинать

    2
    25
  • Мп
    Мимо проходил
    Добрый
    4-го февраля

    Успокойся, Тупой... ой, Добрый. Мы уже поняли, что в твоём влажном мозговместилище вся история России неправильная - людей угнетали, пока умные нации копали Чёрное и Балтийское моря. Правда, рабство в США отменили позже, чем крепостное право в России - ну да это же слишком крупный факт, он в твоё мозгохранилище не укладывается...

    15
    2
  • З
    Злой
    3-го февраля

    Думаю уже пора понять- русские и украинцы не родственные, а ненавидящие друг друга народы, никогда мира там не будет, пока кто-то не исчезнет.

    4
    17
  • A
    Aleks
    3-го февраля

    Путину надо освободить Донбасс любой ценой,потому что Донбасс практически отдан Китаю,который хочет там модернизировать шахты ,вложиться в инфраструктуру и уголь отправлять на родину .. Что получил Путин взамен и Россия,не сообщается...😈👽

    4
    19
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    "Масло потому и называют маслом, что оно масляное". Вот и всё, что надо знать о некоторых "аналитиках" (сочетание слов "анал" и "налить").

    35
    1
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Глубокая мысль, конфликт будет либо заморожен, либо продолжится. Это прогноз? А есть другие варианты?

    46
    1
Читать все комментарии

