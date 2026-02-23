Baltijas balss logotype
Когда и какой налог в Латвии могут поднять первым? - экс-министр 1 3049

Политика
Дата публикации: 23.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Когда и какой налог в Латвии могут поднять первым? - экс-министр

В эфире TV24 в программе «Preses Klubs» выступила 'rc-министр кудьтуры Агнесе Логина. В разговоре обсуждали самые вероятные шаги властей в области налогообложения.

Логина сказала, что не будет называть конкретный вариант как факт, потому что у нее нет информации и она «действительно не знает». Но она обозначила свою принципиальную позицию: важно, чтобы любые изменения в налогах не стали ударом по социально менее защищенным людям. По ее словам, налоговые решения «не должны быть такими, что мы меньше защищаем тех людей», которые и так уязвимы. Логина подчеркнула, что изменения должны быть «снова целевыми и умными» — то есть точечными и обоснованными, исходя из реальности, в которой находится страна, и с целью улучшить качество жизни большинства.

Дальше она довольно эмоционально описала политический контекст: по ее мнению, государственное управление постоянно живет «в спазме», потому что слишком мало времени, когда политики вообще решаются на непопулярные действия. Она назвала это «безумием» и описала цикл: «два года мы будем бежать спринт», а потом снова — «икра, шампанское и выборы», когда на праздниках каждого будут «угощать и раздавать шарики». Мысль такая: сейчас есть ограниченный отрезок, когда выборов нет и можно принимать жесткие решения, но нужно следить, чтобы это не делалось за счет тех, кому помощь государства действительно нужна — семей, живущих ниже нормального уровня жизни.

Затем в дискуссии прозвучало предположение о самом вероятном шаге. Логика передачи сводилась к тому, что первым, скорее всего, станет P1 (НДС): повышение можно «упаковать» под формулировку вроде «выравнивания/приближения». При этом собеседники признают, что это решение затронет конкретные социальные группы напрямую. Прозвучала мысль, что P1 в политике часто воспринимается как «последний налог», но при этом к нему все равно «в итоге берутся», потому что это самый прямой и понятный способ быстро получить поступления.

Одновременно обсуждали идею возможных компромиссов: например, где-то снизить нагрузку для отдельных сфер — в разговоре прозвучал пример про рестораны и тех, у кого «выживание почти умерло» (то есть бизнесы, которые едва держатся), — а для остальных применить равномерно некое «выравненное» решение, условно под общую рамку «как в Балтии одинаково». Это звучит как гипотеза: перераспределить нагрузку так, чтобы часть уязвимых отраслей не «добить», но при этом собрать деньги через более широкую базу.

Дальше разговор ушел в тему еще одного потенциального источника доходов — налога на недвижимость. Его назвали «скрытым резервом», который в какой-то момент можно «включить». Смысл: есть новые оценки/универсальные стоимости, и если их использовать как базу (фискальную стоимость) для расчета налога, то самоуправления фактически окажутся в ситуации, когда им нужны деньги, и сопротивляться будет сложно. При этом прозвучало предупреждение: общество может быть шокировано, потому что у части людей рост платежей может оказаться очень существенным. В разговоре это описали как возможный сценарий, который способен дать резкий скачок налоговой нагрузки на отдельных владельцев имущества.

В финале собеседники снова возвращаются к прогнозу: первым шагом, скорее всего, будет P1, а вопрос по налогу на недвижимость может подняться позже — как тема, к которой уже сделаны подготовительные шаги на уровне регулирования, и потому она может стать следующей, если властям понадобится дополнительный ресурс.

#налоги #недвижимость #финансы #Латвия #НДС #экономика #политика
Редакция BB.LV
(1)
  • A
    Aleks
    23-го февраля

    23 февраля 1991 года почти миллион умных москвичей вышли на демонстрацию против развала СССР,где ,как пел Высоцкий,,,было время и цены снижали,, Вот вам баррикады от предателей Латвии.Вот вам и результаты за 3о лет,когда,как украинцы,хотели жить в Европе.В Европе живёт 0,1% населения Латвии,называемое себя латышами и работающими на ту же страну,что они делают и в Америке. ,,Голодные,но,, свободные,,😀😀😀,заявляли они в 90-е.То то по роже Витенбергса заметно о его голодании😈👽🔯

    26
    2

