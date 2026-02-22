Поскольку с вещанием на русском языке на общественном радио - Латвийское радио-4, - с этого года покончено, председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш решил взяться за коммерческие радиостанции. То есть после завершения переходного периода аннулировать или не продлевать лицензии на вещание на русском языке.

Его идеи воодушевили депутата Сейма от "Нового Единства" Яниса Зариньша, который, видимо, решил опередить коллег из Национального объединения и первым подать соответствующие поправки в открытый нынче закон об электронных СМИ.

Что же предусматривают поправки, которые сочинил 25-летний политик, ставший депутатом совершенно внезапно: в июне прошлого года, вместо ушедшего в министры регионального развития и умной администрации Р. Чударса?

"Дополнить статью 18 новой частью 2_2 в следующей редакции:

«(2_2) Разрешение на вещание программы Радио выдается для вещания только на латышском языке.»

Изложить часть вторую прим статьи 28 в следующей редакции:

"(2_1) Радиопрограмма электронного средства массовой информации выходит на латышском языке. Передача или фрагмент передачи на иностранном языке переводятся на латышский язык. Положения настоящей части не распространяются на языковые учебные передачи, интерактивные прямые передачи (когда во время прямой трансляции устанавливается связь между участниками и слушателями передачи), исполнения произведений и передачи межгосударственного сотрудничества во время прямой трансляции."

Дополнить Переходные положения новым пунктом 49 в следующей редакции:

«49. Часть вторая прим статьи 28 настоящего закона применяется с 21 января 2034 года. Электронное средство массовой информации, в выданном разрешении которому вещание радиопрограммы не осуществляется на латышском, до 21 ноября 2033 года просит Национальный совет по электронным средствам массовой информации внести изменения в выданное разрешение на вещание и изменить язык программы на латышский язык. Если до 21 ноября 2033 года в Национальный совет по электронным средствам массовой информации не подается ходатайство об изменении языка радиопрограммы на латышский язык, Национальный совет по электронным средствам массовой информации принимает решение об аннулировании разрешения на вещание радиопрограммы на иностранном языке с 21 января 2034 года."

Говоря простым языком, максимум через 8 лет в стране не будет ни одной частной радиостанции на языке, который является родным для 37% населения.