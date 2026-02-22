Baltijas balss logotype
Кто решил покончить с русскими радиостанциями? 8 3647

Политика
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто решил покончить с русскими радиостанциями?

Депутат от "Нового Единства" решил сыграть на опережение!

Поскольку с вещанием на русском языке на общественном радио - Латвийское радио-4, - с этого года покончено, председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш решил взяться за коммерческие радиостанции. То есть после завершения переходного периода аннулировать или не продлевать лицензии на вещание на русском языке.

Его идеи воодушевили депутата Сейма от "Нового Единства" Яниса Зариньша, который, видимо, решил опередить коллег из Национального объединения и первым подать соответствующие поправки в открытый нынче закон об электронных СМИ.

Что же предусматривают поправки, которые сочинил 25-летний политик, ставший депутатом совершенно внезапно: в июне прошлого года, вместо ушедшего в министры регионального развития и умной администрации Р. Чударса?

"Дополнить статью 18 новой частью 2_2 в следующей редакции:

«(2_2) Разрешение на вещание программы Радио выдается для вещания только на латышском языке.»

  1. Изложить часть вторую прим статьи 28 в следующей редакции:

"(2_1) Радиопрограмма электронного средства массовой информации выходит на латышском языке. Передача или фрагмент передачи на иностранном языке переводятся на латышский язык. Положения настоящей части не распространяются на языковые учебные передачи, интерактивные прямые передачи (когда во время прямой трансляции устанавливается связь между участниками и слушателями передачи), исполнения произведений и передачи межгосударственного сотрудничества во время прямой трансляции."

  1. Дополнить Переходные положения новым пунктом 49 в следующей редакции:

«49. Часть вторая прим статьи 28 настоящего закона применяется с 21 января 2034 года. Электронное средство массовой информации, в выданном разрешении которому вещание радиопрограммы не осуществляется на латышском, до 21 ноября 2033 года просит Национальный совет по электронным средствам массовой информации внести изменения в выданное разрешение на вещание и изменить язык программы на латышский язык. Если до 21 ноября 2033 года в Национальный совет по электронным средствам массовой информации не подается ходатайство об изменении языка радиопрограммы на латышский язык, Национальный совет по электронным средствам массовой информации принимает решение об аннулировании разрешения на вещание радиопрограммы на иностранном языке с 21 января 2034 года."

Говоря простым языком, максимум через 8 лет в стране не будет ни одной частной радиостанции на языке, который является родным для 37% населения.

#русский язык #Латвия #электронные сми #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(8)
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    он знает о существовании интернет радио? )))

    6
    1
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    23-го февраля

    Только там все будет бесплатно, и еще с эффектами от Мородора )) Уж лучше своих держать ))

    2
    2
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    Пусть не надеется, ему это не поможет.

    5
    1
  • А
    Антимонетарист
    23-го февраля

    Методика "чья власть, того и религия" выработана немцами в 16 веке. Наши политики всё ещё теми методика руководствуются. Вот же дремучие!

    10
    1
  • JL
    Janina LV
    22-го февраля

    Когда не можешь убедить, запрещай. Когда не можешь спорить, отключай микрофон. Государство, которое боится эфира, уже проигрывает диалог.

    83
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Janina LV
    23-го февраля

    Страх обуял окончательно?

    Если бы не было языка, чем ещё можно было бы травить русских?

    58
    2
  • З
    Злой
    22-го февраля

    Вот уж глубоко похй, всё можно слушать и смотреть на русском языке и без участия гос. частот. Ему точно 25 лет, не 125, если он не знает современных технологий?

    36
    3
  • A
    Aleks
    22-го февраля

    В Латвии есть партии,которые за Латвию? А то какие то одни Чубайса кругом:только ломать и не строить,а потом в Израиль,если туда баллистические ракеты не прилетят... Ну тогда в Россию или на Украину...😀🔯

    37
    6
Читать все комментарии

Видео