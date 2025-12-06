На первый этап зарегистрировались около 200 участников. С учётом осенних погодных условий, конфигурация трассы в этот раз будет немного быстрее — она будет включать как овал трассы Бикерниеки, так и картинговую трассу, подчёркивают организаторы.

В этом сезоне Рижский зимний кубок будет состоять из четырёх этапов, и все они пройдут на трассе Бикерниеки, предлагая участникам разные конфигурации. Первые соревнования состоятся сегодня, второй этап запланирован на 27 декабря. Третий этап пройдёт 10 января, а завершение сезона и решающие заезды за общий зачёт состоятся 31 января.