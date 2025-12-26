Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Витинья рассказал, где хочет продолжить карьеру после ухода из «ПСЖ» 0 109

Спорт
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Витинья рассказал, где хочет продолжить карьеру после ухода из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, в каком клубе хотел бы продолжить футбольную карьеру после ухода из парижской команды.

«Я хотел бы вернуться в «Порту», где для меня все начиналось, хотел бы снова играть в этой футболке, потому что чувствую себя на «Драгау» как дома, но это во многом зависит от того, как будет развиваться моя карьера, а также от ситуации в «Порту», потому что я всегда буду зависеть от целей и желаний клуба», — приводит слова Витиньи O Jogo.

В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2029 года.

Читайте нас также:
#футбол #спорт #карьера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах
Изображение к статье: Доротея Вирер о планах после завершения карьеры: хочу наслаждаться семьей, стать мамой
Иконка видео
Изображение к статье: Гол Салаха с пенальти принёс сборной Египта победу над ЮАР в матче Кубка Африки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео