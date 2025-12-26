«Я хотел бы вернуться в «Порту», где для меня все начиналось, хотел бы снова играть в этой футболке, потому что чувствую себя на «Драгау» как дома, но это во многом зависит от того, как будет развиваться моя карьера, а также от ситуации в «Порту», потому что я всегда буду зависеть от целей и желаний клуба», — приводит слова Витиньи O Jogo.

В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение полузащитника с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2029 года.