Глава крупнейшего силового ведомства Рихардс Козловскис («Новое Единство») в минувший вторник отчитался на правительстве о выполнении программы по искоренению преступлений против детей – и тех правонарушений, что совершают сами несовершеннолетние.

Копы идут в школы

Прежде всего, обеспечено физическое присутствие правоохранителей. Осуществляется программа «Школьная безопасность», по которой учебные заведения будут бороться за знак «Безопасной школы». «Послы безопасности» в погонах и без, станут постоянными гостями учеников и педагогов.

МВД идет в ногу со временем: в ЛР введена функция «интернет-полицейского». Специалисты, работающие с детьми, получат программное обеспечение, позволяющее определить, не стал ли ребенок жертвой приставания в Сети. Школьникам предоставляется «инструмент самопомощи» при угрозе сексуального домогательства онлайн. В целом по Латвии обеспечиваются четыре основные программы:

Способствовать безопасной обстановке в образовательных учреждениях. Повысить информированность и знания детей, специалистов и представителей закона.

Совершенствовать работу с несовершеннолетними правонарушителями. Снизить антисоциальные черты поведения и преступные отношения правонарушителей/осужденных.

Улучшить выявление детей, пострадавших от преступных деяний, помочь жертвам отстаивать свои права и способствовать социальному оздоровлению.

Укреплять межведомственное сотрудничество.

На уроках безопасности школьников учат правильной реакции на срабатывание дымовых детекторов, рассказывают о правилах поведения на воде – и как не заблудиться в лесу.

Живем ли мы в лучшем из миров?

Здесь позволю немного личного опыта. В своей книге «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше» — канадско-американский ученый Стивен Пинкер утверждает, что склонность людей к агрессии уменьшается как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. В частности, весьма детально рассмотрена характерная для Юга США «культура чести», в которой традиционно принято решать межличностные конфликты силой, не особо прибегая к посредничеству закона.

В свою очередь, знакомясь с этим выдающимся произведением, Ваш автор вспоминал свое отрочество в позднесоветской школе, когда стычки на переменах и после уроков были обыденным явлением, и всем было известно, на чем стоит авторитет Кули, Комарика и Барсика; как происходят массовые драки район-на-район на железнодорожном переходе; и что жаловаться учителям и тем более ментам – это западло. Сериал «Слово пацана», был весьма близким к тому, что происходило в школах рижских микрорайонов 1980-х годов. Разумеется, без столь трагичных последствий – но общая направленность групповой шпаны, была сходной.

Однако, пройдя два полных цикла обучения сыновей в средней школе – мне не довелось заметить чего-то подобного. Старший сын однажды пришел из школы с разбитыми костяшками пальцев – но ведь не с носом или губой. И родителей не вызывали, стало быть, все разрешилось, само собой. Младший же вообще как-то миновал эту тему, вероятно, из-за постоянного занятия спортом – сначала дзюдо, потом баскетбол. Были, конечно, косвенные признаки, что не все ладится в отношениях с латышскими товарищами по команде. В любом случае это не дотягивало даже до модного ныне словечка «буллинг». Может, ученые правы, и мир стал добрей?

Но вот с чем нельзя согласиться с мистером Пинкером – так это с принципиальной сменой человеческой природы. Мы, по сути, остаемся все теми же существами, что и 100, и 1000, и 10000 лет назад. Позитивистские надежды указанного исследования (2011 года) не бьются с реалиями сегодняшней кошмарной войны в Восточной Европе, которую творят все те же вчерашние и позавчерашние школьники. И не одно государство-агрессор здесь виновато – массовые преступления против гражданских лиц и военнопленных, бессмысленные разрушения городов и уничтожение природы, все производится конкретными людьми. По обе стороны фронта, в этом отношении оба воюющих лагеря – одинаковы…

Цифровой контроль вместо спецшкол

Что бы ни говорилось сейчас о лицемерии советского воспитания – факт остается фактом, пьянство и тем более наркомания в среде несовершеннолетних тогда были ЧП. Сейчас же это вполне себе обыденная практика той же Службы неотложной медпомощи.

Потому в ЛР встал вопрос вытрезвителей для несовершеннолетних. МВД призывает: «Обеспечить межведомственные дискуссии для оценки возможностей создания услуги, доставки детей, находящихся под воздействием опьяняющих веществ в безопасную среду и дальнейшей реабилитации».

Вместе с этим, правоохранители предлагают пересмотреть регулирование Закона о применении принудительных мер воспитательного характера к детям и Закона о защите прав детей в отношении профилактики правонарушений, «оценив возможности отмены административного наказания детей и помещения детей в образовательное учреждение социальной коррекции».

В этих самых спецучреждениях как раз правоохранители не преуспели – в частности, что касается «создания цифровой учебной среды в местах заключения». А ведь программу «Дорога перемен» предполагалось создать не только в Цесисской колонии для несовершеннолетних (по факту там содержатся лица до 25 лет), но и в Лиепайской и Даугавгривской (Даугавпилс) тюрьмах, где отбывают наказание молодые арестанты, попавшие за решетку уже после 18.

Теперь вот планируется провести совершенствование информационной системы заключенных IIS, чтобы обеспечить фильтрацию, отбор и загрузку данных по рецидиву несовершеннолетних. Теоретически, конечно, можно с помощью систем больших данных взять под колпак практически каждого проблемного юношу.

Однако, по изучению документа МВД, получаем в финале совершенно смехотворные суммы, которые предполагается потратить на все это – 153 000 евро. Это даже не проценты, но сотые доли процента от того, что Латвия расходует на военные нужды в течение года. Хотя, потенциальный агрессор – это существо в известной степени умозрительное, а вот наши «плохие парни» всегда среди нас…