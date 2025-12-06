На фоне ажиотажа вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года президент-республиканец Дональд Трамп заявил в пятницу, что американский футбол следует переименовать, поскольку именно игра с круглым мячом является настоящим футболом.

"У нас есть небольшой конфликт с другой игрой под названием футбол, но, если подумать, именно она и есть настоящий футбол, в этом нет никаких сомнений. Нам нужно придумать новое название для НФЛ (Национальная футбольная лига)", – сказал Трамп на жеребьевке группового этапа чемпионата мира.

"Если вдуматься, в этом действительно нет смысла".

Для американцев слово "футбол" (football) относится к американскому футболу – виду спорта, в который играют преимущественно руками и который кардинально отличается от того, что остальной мир называет футболом.

Почти вся страна ежегодно следит за финалом чемпионата НФЛ – Супербоулом, и президент ФИФА Джанни Инфантино в пятницу подчеркнул для американцев, что чемпионат мира 2026 года будет равносилен 104 Супербоулам.

Трамп, известный как разносторонний любитель спорта, проникся особой любовью к футболу, и эта привязанность только растет в преддверии ЧМ-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.