Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как знаки Зодиака ухаживают за собой 0 329

Люблю!
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как знаки Зодиака ухаживают за собой

Таролог и ясновидящая рассказала, как звезды влияют на твои бьюти-привычки.

Овен (21.03–19.04)

Женщина-Овен слишком занята, чтобы тратить время на тщательный уход за кожей. Она выбирает многофункциональные средства: тонизирующие и очищающие салфетки, шампуни-кондиционеры, крем, который борется сразу с несколькими проблемами кожи. После 35 лет использование одного крема «от всех бед» уже недостаточно — без салонных процедур не обойтись.

Телец (20.04–20.05)

Тельцу присущ консерватизм. Девушка-Телец может годами пользоваться одними и теми же дорогими кремами, спать не менее восьми часов в сутки и быть уверенной, что этого достаточно для красоты. Но со временем одного увлажняющего крема будет недостаточно — нужно пробовать новые средства для борьбы с морщинами.

Близнецы (21.05–20.06)

Девушки-Близнецы обаятельны и любопытны, любят новые средства для макияжа и ухода. Быть в курсе трендов — хорошо, но частая смена косметики может негативно повлиять на кожу.

Рак (21.06–22.07)

Раки — люди настроения, под влиянием Луны. Убывающая Луна — нет сил нанести крем, растущая — день можно провести в салоне. Избыточная чистка кожи приводит к пересушиванию. Совет: купи хороший увлажняющий крем.

Лев (23.07–22.08)

Львицы любят ухаживать за собой и часто посещают салоны. Но нужно периодически давать коже отдых и выходить из дома без косметики.

Дева (23.08–22.09)

Девы помешаны на уходе за кожей, используют органические и гипоаллергенные средства и следят за чистотой инструментов в салоне. Совет: выбирай кремы и лосьоны не только по составу, но и по текстуре и запаху — уход должен радовать.

Весы (23.09–22.10)

Весы относятся к уходу, как к работе: сравнивают и покупают самое дорогое. Важно выбирать средства по типу кожи, а не только по цене; полезны кислородные маски.

Скорпион (23.10–22.11)

Скорпионы никогда не ложатся спать без вечерней бьюти-рутины, но могут перестараться с салонными процедурами. Совет: делать серьезные процедуры не чаще 1–2 раз в месяц.

Стрелец (23.11–20.12)

Стрельцы любят простоту и скорость: «раз — и готово». Важно внимательнее относиться к средствам для защиты кожи на солнце и использовать их согласно инструкции.

Козерог (21.12–19.01)

Козероги экономны, но в уходе за собой дешёвая косметика не всегда подходит. Раз в сезон можно позволить себе качественный крем или средство для ухода, особенно после 30–35 лет.

Водолей (20.01–17.02)

Водолеи любят необычные методы ухода: молочные ванны, луковые маски, песочные обертывания. Эксперименты — хорошо, но иногда стоит использовать обычный увлажняющий крем или сыворотку.

Рыбы (18.02–19.03)

Женщина-Рыба часто теряется среди большого количества косметики, не может выбрать крем. Совет: не нужно покупать новый крем, если уже есть несколько подобных — хватит использовать существующие средства.

Читайте нас также:
#звезды #макияж #косметика #знаки зодиака #уход за кожей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Быстрый ужин с куриным филе
Изображение к статье: Сколько времени микробы остаются опасными и как снизить риски заражения
Изображение к статье: Почему нельзя мыть зелень сразу после покупки
Изображение к статье: Узнайте свой цветок-талисман: что он раскрывает о характере и предназначении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео