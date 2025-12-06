Овен (21.03–19.04)

Женщина-Овен слишком занята, чтобы тратить время на тщательный уход за кожей. Она выбирает многофункциональные средства: тонизирующие и очищающие салфетки, шампуни-кондиционеры, крем, который борется сразу с несколькими проблемами кожи. После 35 лет использование одного крема «от всех бед» уже недостаточно — без салонных процедур не обойтись.

Телец (20.04–20.05)

Тельцу присущ консерватизм. Девушка-Телец может годами пользоваться одними и теми же дорогими кремами, спать не менее восьми часов в сутки и быть уверенной, что этого достаточно для красоты. Но со временем одного увлажняющего крема будет недостаточно — нужно пробовать новые средства для борьбы с морщинами.

Близнецы (21.05–20.06)

Девушки-Близнецы обаятельны и любопытны, любят новые средства для макияжа и ухода. Быть в курсе трендов — хорошо, но частая смена косметики может негативно повлиять на кожу.

Рак (21.06–22.07)

Раки — люди настроения, под влиянием Луны. Убывающая Луна — нет сил нанести крем, растущая — день можно провести в салоне. Избыточная чистка кожи приводит к пересушиванию. Совет: купи хороший увлажняющий крем.

Лев (23.07–22.08)

Львицы любят ухаживать за собой и часто посещают салоны. Но нужно периодически давать коже отдых и выходить из дома без косметики.

Дева (23.08–22.09)

Девы помешаны на уходе за кожей, используют органические и гипоаллергенные средства и следят за чистотой инструментов в салоне. Совет: выбирай кремы и лосьоны не только по составу, но и по текстуре и запаху — уход должен радовать.

Весы (23.09–22.10)

Весы относятся к уходу, как к работе: сравнивают и покупают самое дорогое. Важно выбирать средства по типу кожи, а не только по цене; полезны кислородные маски.

Скорпион (23.10–22.11)

Скорпионы никогда не ложатся спать без вечерней бьюти-рутины, но могут перестараться с салонными процедурами. Совет: делать серьезные процедуры не чаще 1–2 раз в месяц.

Стрелец (23.11–20.12)

Стрельцы любят простоту и скорость: «раз — и готово». Важно внимательнее относиться к средствам для защиты кожи на солнце и использовать их согласно инструкции.

Козерог (21.12–19.01)

Козероги экономны, но в уходе за собой дешёвая косметика не всегда подходит. Раз в сезон можно позволить себе качественный крем или средство для ухода, особенно после 30–35 лет.

Водолей (20.01–17.02)

Водолеи любят необычные методы ухода: молочные ванны, луковые маски, песочные обертывания. Эксперименты — хорошо, но иногда стоит использовать обычный увлажняющий крем или сыворотку.

Рыбы (18.02–19.03)

Женщина-Рыба часто теряется среди большого количества косметики, не может выбрать крем. Совет: не нужно покупать новый крем, если уже есть несколько подобных — хватит использовать существующие средства.