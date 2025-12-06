Baltijas balss logotype
Известно, сколько жители Латвии готовы потратить на подарки. Некоторые не будут их покупать вовсе 1 343

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Известно, сколько жители Латвии готовы потратить на подарки. Некоторые не будут их покупать вовсе
ФОТО: Unsplash

Большинство жителей Латвии – 70% – на эти новогодние праздники планируют потратить на подарки до 250 евро, сообщили агентству LETA в "SEB bankа", ссылаясь на данные проведённого опроса.

Среди них 23% респондентов собираются потратить на покупку подарков от 50 до 100 евро, 15% – до 50 евро, и столько же – от 101 до 150 евро.

В то же время 17% жителей готовы потратить от 151 до 250 евро, а ещё 13% планируют потратить более 250 евро. При этом 5% респондентов вообще не планируют тратиться на подарки, а среди студентов этот показатель достигает 31%.

Чаще всего подарки приобретают за последние две недели до праздников или в период скидок, например, во время акции "Чёрная пятница", которая прошла в конце ноября.

Результаты опроса показывают, что молодёжь склонна покупать подарки в последнюю минуту, тогда как женщины активнее используют скидки. В целом женщины планируют тратить на подарки больше, чем мужчины. Также среди женщин меньше тех, кто вообще не собирается покупать подарки – 3% против 6% среди мужчин.

Ментор по финансовой грамотности Линда Шаблинска отмечает, что женщины приобретают подарки заблаговременно и используют доступные скидки. Результаты опроса также показывают, что женщины чаще, чем мужчины, формируют накопления на подарки – 36% женщин и 29% мужчин. В целом треть жителей создают специальный накопительный фонд к праздникам.

При выборе подарков предпочтение по-прежнему отдаётся вещам, приобретаемым в магазинах – одежде, товарам для дома и косметике (53%). Стабильные позиции занимают подарочные карты и деньги, которые становятся альтернативой традиционным подаркам (17%). Популярны также сладости (20%), а всё больше людей предпочитает дарить впечатления – билеты, посещение ресторанов и другие виды досуга (23%).

Чуть более трети респондентов всегда спрашивают близких, что бы те хотели получить, а примерно половина, чаще женщины, утверждают, что обычно знают, что близкие или друзья хотели бы найти под ёлкой. Каждый пятый дарит то, что хотел бы получить сам. В то же время 2% опрошенных при выборе подарка консультируются с инструментами искусственного интеллекта, а среди молодёжи – 5%.

В целом традиция дарить подарки остаётся неизменной – более 85% жителей планируют порадовать близких.

Почти половина респондентов, отвечая на вопрос о том, что сами хотели бы получить, указали, что подарок не имеет решающего значения, поскольку гораздо важнее внимание и забота.

Опрос в декабре 2025 года провела компания "Norstat Latvija". В нём приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

#накопления #традиции #подарки #женщины #новогодние праздники #экономика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го декабря

    BB, вы идиоты?

    3
    2

