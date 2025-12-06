Переговоры делегаций США и Украины о прекращении войны в Украине, проходящие в городе Майами, штат Флорида, продолжатся в субботу третий день подряд, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В этих переговорах участвуют специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые встречаются с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооружённых сил Андреем Гнатовым.

Переговоры проходят после того, как во вторник Уиткофф и Кушнер встретились в Кремле с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить американский план прекращения войны, однако Москва отклонила отдельные пункты этого плана.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в направлении какого-либо соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьёзное стремление к долгосрочному миру, включая шаги к деэскалации и прекращению убийств", — говорится в резюме переговоров в Майами, опубликованном Уиткоффом в пятницу на платформе X.

Представители США и Украины "также договорились о рамках мер безопасности и обсудили необходимые сдерживающие механизмы для поддержания продолжительного мира".