Карло Анчелотти назвал условие, при котором Неймар выступит на ЧМ-2026

Спорт
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Карло Анчелотти назвал условие, при котором Неймар выступит на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал условие, при котором пригласит в национальную команду на чемпионат мира-2026 Неймара.

— Я понимаю, что вы очень заинтересованы в Неймаре. Хочу прояснить ситуацию. У нас уже декабрь, а чемпионат мира в июне. Когда я объявлю состав в мае, если Неймар достоин играть, если он здоров, если он лучше или на уровне других, он сыграет на чемпионате мира, и точка, — приводит слова Анчелотти журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Бразилия попала в группу «С», где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити. Первый матч бразильцы проведут 13 июня с Марокко. Далее команде Анчелотти предстоит встреча с Гаити 19 июня. Матч с Шотландией состоится 24 июня.

#футбол #Бразилия #спорт #чемпионат мира #сборная
