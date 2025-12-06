Baltijas balss logotype
В мире
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/FlavioBolsonaro

x.com/FlavioBolsonaro

ФОТО: пресс-фото

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, находящийся в заключении, выбрал своим политическим преемником сына Флавиу Болсонару, чтобы тот возглавил бразильское консервативное движение перед президентскими выборами, запланированными на следующий год, сообщил в пятницу сам Флавиу Болсонару, пишет LETA со ссылкой на AFP.

44-летний сенатор Флавиу Болсонару заявил в социальных сетях, что намерен продолжить политическое наследие своего отца, которое изменило политический ландшафт Бразилии.

Это заявление означает, что Флавиу собирается баллотироваться на президентских выборах в следующем году.

Ожидается, что 70-летний Жаир Болсонару не будет участвовать в выборах, поскольку приговорён к 27 годам заключения за подготовку государственного переворота и ему запрещено занимать государственные должности. Он обжалует этот приговор и пытается добиться помилования от законодателей.

У бывшего президента также серьёзные проблемы со здоровьем, включая осложнения после ножевого ранения в 2018 году и недавно диагностированный рак кожи.

Флавиу — "уравновешенный политик, опытный и открытый к диалогу", — заявил лидер его крайне правой Либеральной партии (PL) в нижней палате парламента Лучано Зукко.

Чтобы победить на президентских выборах, Флавиу Болсонару предстоит обойти других консервативных кандидатов, а также левого президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, который выразил готовность баллотироваться на четвёртый срок.

#выборы #президент #Бразилия #политика
