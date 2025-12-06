Ветеринарный специалист прокомментировала основные критерии, касающиеся готовых кормов.

Прежде всего, корм должен соответствовать виду животного. «Корм для кошек не подходит для собак», — пояснила эксперт. В питании кошек и собак различаются нормы содержания полезных веществ, витаминов и нутриентов. Например, собакам требуется меньше белка, чем кошкам. Взрослой собаке необходимо 18 граммов сырого протеина на 100 граммов сухого вещества, в то время как кошке для такого же объема корма нужно 25 граммов.

Во-вторых, корм должен соответствовать возрасту. «Корм для щенков не подходит взрослым собакам», — добавила ветеринар.

Третьим важным условием является указание на полнорационность корма. «На упаковке должно быть указано, что корм полноценный или полнорационный. Если написано, что корм подходит для дополнительного питания, значит, его нельзя использовать в качестве основного, но можно давать как лакомство», — отметила специалист.

Еще один важный момент: питомец должен съедать рекомендованную производителем порцию. «Если животное потребляет в два раза меньше, чем указано производителем, это может свидетельствовать о дефиците питательных веществ. Как минимум, белка. Возможно, витаминов и минералов будет достаточно, но белка, скорее всего, не хватает», — подчеркнула Екатерина Нигова.

Чтобы побудить питомца есть больше корма, еду следует сделать более привлекательной. «Для кошек и собак вкус равен запаху», — обратила внимание эксперт. Для повышения пищевой привлекательности корма еду можно слегка подогреть. «Но не сильно, до 38–40 градусов», — уточнила она.