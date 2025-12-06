Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пять подарков, которые стоит исключить из списка на Рождество и Новый год 0 1538

Дом и сад
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пять подарков, которые стоит исключить из списка на Рождество и Новый год

Чтобы вызвать искреннюю радость у получателя, необходимо обладать определённым искусством выбора подарков. Рассмотрим, какие вещи лучше исключить из рождественских и новогодних списков.

 

Антивозрастной крем

Косметические средства, такие как антивозрастной крем или крем от морщин, не несут в себе духа заботы и могут восприниматься как осуждение. У каждого из нас есть своя отработанная рутина по уходу за кожей, и только мы знаем, что действительно подходит именно нам. Несмотря на благие намерения, такие подарки, как антивозрастные кремы, являются неуместными для новогодних и рождественских праздников. Избегайте их любой ценой!

Рождественские свитера

В последние годы ироничные рождественские свитера с яркими узорами и вызывающими цветами стали популярными на праздниках. Тем не менее, эта мода уже исчерпала себя, и настало время оставить её в прошлом. Зачем дарить одежду, которую, скорее всего, наденут только один раз в году? Не обманывайте себя, такие свитера — это действительно плохая идея для подарка. Если хотите создать праздничный образ, купите его для себя, но дайте другим возможность выбрать.

Домашние животные

Напоминать о том, что домашние животные не являются подарком, кажется излишним, но это важно. Дарить питомца на Новый год — это не просто неудачный выбор, но и безответственно. Живые существа заслуживают любви и уважения, а их появление в доме требует тщательной подготовки и планирования, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

Шуточные подарки

Некоторые шуточные подарки могут показаться забавными, но надолго ли? Юмор быстро теряет свою свежесть, и к концу дня о таких вещах забывают, а обёрточная бумага остаётся разбросанной по комнате. Вдумчивость и искренность остаются в памяти гораздо дольше, чем временный смех, и производят более значительное впечатление.

Парфюм

Каждый получатель подарка — это индивидуальность с собственным стилем и предпочтениями. Почему же тогда его должны устраивать парфюмы, выбранные без его участия? Единственное исключение — если получатель заранее попросил вас купить конкретную марку.

Что делать, если вы не знаете, что подарить?

У всех нас есть знакомые, для которых выбрать идеальный рождественский подарок — настоящая задача. Это люди, которые никогда не знают, чего хотят, и, кажется, у них уже есть всё!

Решение этой праздничной загадки удивительно простое: подарите им что-то, созданное специально для них и недоступное в магазине. Закажите у мастеров хэндмейда или выберите в небольшом крафтовом магазинчике свечи, мыло или другие изделия ручной работы, учитывая индивидуальность получателя.

Читайте нас также:
#подарки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео