После угроз Колумбии Трамп пригласил её президента в Белый дом 3 708

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Густаво Петро говорит с Дональдом Трампом.

Густаво Петро говорит с Дональдом Трампом.

ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп, который несколько дней назад угрожал провести военную операцию против Колумбии, обвиняя её в контрабанде кокаина в США, после телефонного разговора с президентом этой южноамериканской страны Густаво Петро заявил, что пригласил его на встречу в Белый дом, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В своей социальной платформе Truth Social Трамп написал, что Петро позвонил, чтобы объяснить "ситуацию в сфере наркотиков и других разногласий".

Президент США отметил, что "ценит его звонок и тон", и с нетерпением ждёт возможности принять Петро в Белом доме в Вашингтоне.

В свою очередь Петро сообщил, что разговаривал с Трампом около часа. "Без диалога — война", - сказал он на митинге в поддержку суверенитета Колумбии, добавив, что теперь Колумбия "может спокойно спать".

Петро также отметил, что в своём первом разговоре с президентом США обсудил вопросы, связанные с соседней для Колумбии Венесуэлой и наркоторговлей. Мир в Венесуэле означал бы мир в Колумбии, сказал Петро, добавив, что предоставил Трампу данные об успехах своей страны в борьбе с наркотиками и выступил за прямое общение между Вашингтоном и Боготой.

Как сообщалось ранее, в воскресенье Трамп угрожал Колумбии, обвинив её в контрабанде кокаина в США и не исключив возможность проведения Вашингтоном военной операции против этой страны.

Общаясь с журналистами на борту президентского самолёта по пути из Флориды в Вашингтон, Трамп охарактеризовал Колумбию как "очень больную" страну и заявил, что ею управляет "больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его США".

"Он не будет заниматься этим очень долго", - сказал Трамп, не уточнив, что именно имел в виду.

Ранее Трамп уже выступал с резкой критикой в адрес левого президента Колумбии Петро, однако на этот раз не упомянул его по имени.

Отвечая на вопрос журналиста, проведут ли США военную операцию против Колумбии, Трамп заявил: "Это звучит неплохо".

В рамках реализации своей стратегии борьбы с наркотиками Трамп недавно заявил, что не исключает возможность ударов по лабораториям по производству наркотиков в Колумбии, что Петро расценил как угрозу вторжения. Вашингтон также ввёл санкции против Петро.

Как уже сообщалось, в ходе военной операции США в субботу были захвачены президент соседней с Колумбией Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Они были доставлены в Нью-Йорк, где им грозит суд по уголовным обвинениям, связанным с поставками наркотиков в США.

#США #Дональд Трамп #Венесуэла #Колумбия #наркотики #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    8-го января

    Почему некоторые государства легко подавляют инакомыслие и протесты,а никак не могут справится с наркотиками? Мне объяснили компетентные люди с Украины... В каждой области Украины поставлен хабадный раввин,которому даны полномочия контролировать наркотики и которому подчиняются все силовые структуры в этих областях и все группировки и распространители так же... Думаю ,в других странах,где они осуществляют контроль-та же кухня. И что удивляться ,что бюджет этой синагоги 2-3 млрд.долларов в год .... Ясно ж,что на одних пожертвованиях такую сумму не заработаешь. А Левит им ещё 40 млн.евро выделил.... Это они могут Латвии выделить,имея такие деньги каждый год,не вкладывая нет цента в расходную часть.... Да и население потихоньку убывает,что и записано в их экстремистской книге,по моему,глава 41,,стр.245.🔯😈👽

    1
    1
  • A
    Aleks
    8-го января

    В американской прессе читал,что в юности Марк Рубио был связан с наркотой и его дядя был крупным наркоторговцем.. Говорят,что Рубио очень не любит ,когда н у обтом напоминают,но Колумбия....Какие запасы...Какие деньги. Кокс уже опробован Зеленским и подтверждено качество .... А ЦРУ и верхние эшелоны в США никогда не брезговали заниматься контрабандой наркотиков,просто наркокартеля Колумбии перейдут в сферу влияния Марко Рубио...

    1
    1
  • А
    Антимонетарист
    8-го января

    Борьбу с проблемами в своём доме обычно начинают внутри своего дома, а не лезут к соседям с домыслами, что соседи виноваты в твоих проблемах. Трампу надо было бы вести борьбу с наркотиками внутри страны. Не было бы спроса, то и никто не вёз бы их в штаты! Но логика то другая и она не озвучивается. В штатах очень много лишних людей - беженцев, мигрантов. жителей трущёб. И конечно же властям хорошо когда эти люди за свои деньги убивают сами себя. Вопрос только в том, а кому идут деньги? Конечно же все деньги хотелось бы ложить в свой карман!

    3
    1
Читать все комментарии

