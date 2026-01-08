Президент США Дональд Трамп, который несколько дней назад угрожал провести военную операцию против Колумбии, обвиняя её в контрабанде кокаина в США, после телефонного разговора с президентом этой южноамериканской страны Густаво Петро заявил, что пригласил его на встречу в Белый дом, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В своей социальной платформе Truth Social Трамп написал, что Петро позвонил, чтобы объяснить "ситуацию в сфере наркотиков и других разногласий".

Президент США отметил, что "ценит его звонок и тон", и с нетерпением ждёт возможности принять Петро в Белом доме в Вашингтоне.

В свою очередь Петро сообщил, что разговаривал с Трампом около часа. "Без диалога — война", - сказал он на митинге в поддержку суверенитета Колумбии, добавив, что теперь Колумбия "может спокойно спать".

Петро также отметил, что в своём первом разговоре с президентом США обсудил вопросы, связанные с соседней для Колумбии Венесуэлой и наркоторговлей. Мир в Венесуэле означал бы мир в Колумбии, сказал Петро, добавив, что предоставил Трампу данные об успехах своей страны в борьбе с наркотиками и выступил за прямое общение между Вашингтоном и Боготой.

Aquí hablando con el presidente Trump pic.twitter.com/zVGjwJiRUx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Как сообщалось ранее, в воскресенье Трамп угрожал Колумбии, обвинив её в контрабанде кокаина в США и не исключив возможность проведения Вашингтоном военной операции против этой страны.

Общаясь с журналистами на борту президентского самолёта по пути из Флориды в Вашингтон, Трамп охарактеризовал Колумбию как "очень больную" страну и заявил, что ею управляет "больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его США".

"Он не будет заниматься этим очень долго", - сказал Трамп, не уточнив, что именно имел в виду.

Ранее Трамп уже выступал с резкой критикой в адрес левого президента Колумбии Петро, однако на этот раз не упомянул его по имени.

Отвечая на вопрос журналиста, проведут ли США военную операцию против Колумбии, Трамп заявил: "Это звучит неплохо".

В рамках реализации своей стратегии борьбы с наркотиками Трамп недавно заявил, что не исключает возможность ударов по лабораториям по производству наркотиков в Колумбии, что Петро расценил как угрозу вторжения. Вашингтон также ввёл санкции против Петро.

Как уже сообщалось, в ходе военной операции США в субботу были захвачены президент соседней с Колумбией Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. Они были доставлены в Нью-Йорк, где им грозит суд по уголовным обвинениям, связанным с поставками наркотиков в США.