В условиях повышенной волатильности цены биткоина и частых изменений рыночных настроений все больше участников пересматривают способы более эффективного и профессионального взаимодействия с экосистемой биткоина.

Недавно BlackchainMining, глобальный поставщик услуг облачных вычислений и инфраструктуры для майнинга, запустил новое решение для контрактов на майнинг BTC, привлекшее широкое внимание рынка благодаря своей четкой модели получения прибыли, зрелой системе управления майнинговыми фермами и высокопрозрачному механизму расчетов.

Blackchain Mining по сути представляют собой решение для предоставления вычислительных мощностей. С помощью контрактов пользователи могут участвовать в распределении вознаграждений за майнинг биткоинов в соответствии с заранее определенным графиком, не приобретая майнинговое оборудование и не поддерживая собственные майнинговые фермы. Эта модель не только снижает технические и финансовые барьеры для входа, но и делает структуру вознаграждений более понятной и предсказуемой.

Что такое майнинг Blackchain?

Blackchainmining — это новаторская платформа, предлагающая комплексные инвестиционные услуги в сфере облачного майнинга. Хотя майнинг криптовалют может быть прибыльным, новички часто сталкиваются с такими проблемами, как объем необходимых усилий, требуемые технические навыки и высокая стоимость оборудования.

Пользователи выбирают подходящий пакет для майнинга на платформе Blackchainmining, и платформа распределяет приобретенную вычислительную мощность между управляемыми ею майнинговыми пулами. После распределения в пул ваша вычислительная мощность используется совместно с другими майнерами для добычи криптовалюты. Пользователям остается только ждать получения дохода.

Основные конкурентные преимущества BlackchainMining

По сравнению с аналогичными платформами облачного майнинга или хешрейта, представленными на рынке, BlackchainMining обладает значительными преимуществами в следующих аспектах:

Бонусы за регистрацию: Получите 18 долларов при регистрации. (Можно использовать для ежедневных отметок, получая прибыль в размере 0,72 доллара в день).

Партнерская программа: получайте до 5% вознаграждения за привлечение новых участников.

Ежедневные расчеты, гибкий вывод средств: платформа автоматически рассчитывает ваш заработок ежедневно. Вы можете удобно и гибко вывести свой баланс в любое время.

Глобальное страхование активов: Активы платформы застрахованы компанией Lloyd's of London, что обеспечивает глобальную защиту средств клиентов.

Гибкие варианты добычи: Мы предлагаем различные условия контрактов и планы доходности, чтобы удовлетворить потребности различных инвестиционных бюджетов.

Примеры:

Контракт на разработку пользовательского опыта: Инвестиции: 100 долларов; 2 дня, общая чистая прибыль: 100 долларов + 6 долларов

Antminer-T19: Инвестиции: 500 долларов; 6 дней, общая чистая прибыль: 500 долларов + 40,5 долларов

Avalon Miner-1466: Инвестиции: 1100 долларов; 12 дней, общая чистая прибыль: 1100 долларов + 184,8 доллара

Whatsminer-M60: Инвестиции: 2600 долларов; 16 дней, общая чистая прибыль: 2600 долларов + 603,2 доллара

Whatsminer-M60S+: Инвестиции: 5300 долларов; 20 дней, общая чистая прибыль: 5300 долларов + 1590 долларов

Antminer S21 XP IMM: Инвестиции: 9700 долларов; 27 дней, общая чистая прибыль: 9700 долларов + 4190,4 доллара.

(Платформа предлагает различные контракты со стабильной доходностью, с которыми можно ознакомиться на Blackchain Mining) (веб-сайт.)

Заключение: Профессиональное участие в долгосрочной экосистеме Биткоина

Майнинг биткоинов постепенно переходит от ранней стадии «индивидуального накопления оборудования» к новой стадии «институционализации, профессионализации и крупномасштабной деятельности». Контракты на майнинг BTC от BlackchainMining являются продуктом этой тенденции.

Для тех, кто интересуется фундаментальной ценностью блокчейна и хочет понять, как работают механизмы майнинга, эти контракты предлагают более интуитивный и систематический взгляд. В любой ситуации сохранение рационального суждения и полное понимание правил и рисков остаются основополагающим принципом участия в проектах, связанных с цифровыми активами.

Официальный сайт: blackchainmining.com

Официальный адрес электронной почты: [email protected]

Текст данной статьи предоставлен рекламодателем в форме оплаченной рекламы.

BB.lv не несет ответственности за верность указанной в статье информации и просит читателей самостоятельно оценивать ее содержание и высказанные утверждения, а также предлагаемые в указанных ссылках услуги.