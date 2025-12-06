Строительство разделительного забора вдоль латвийско-российской границы приближается к завершению. Полностью завершить его планируется к концу 2025 года, сообщает государственное АО “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), под руководством которого ведётся строительство, сообщает ТВ3.

Общая протяжённость латвийско-российской границы составляет 283,6 км. В конце прошлого года под руководством VNĪ завершилось строительство приоритетных участков забора — около 250 км, включая ранее построенные 99 км компанией ООО “Igate”.

Также начались работы по строительству забора в болотистой и труднодоступной местности — это около 28,35 км. Построены понтонные дороги общей протяжённостью 15 км, устранены недостатки ранее возведённых объектов инфраструктуры, которые уже сданы в эксплуатацию.

Планируется, что до конца этого года будут устранены все дефекты и недочёты в уже построенном заборе.

Согласно приоритетам Государственной пограничной охраны и решению правительства, VNĪ приступило к финальному этапу — строительству необходимой для охраны инфраструктуры. В целом она будет построена на участке длиной около 41,26 км.

Всего заключено девять договоров с тремя строительными компаниями: ГАО “Latvijas autoceļu uzturētājs”, объединением “Ramda C-MIKOR” и ООО “Citrus Solutions”. Все договоры заключены по результатам открытого конкурса на общую сумму 17,9 млн евро с НДС.

Компании построят патрульные тропы, из них 2,9 км пройдут по особо влажной и болотистой местности вдоль озера Питель (Peiteļa ezers). Для обеспечения проходимости территории будет построена понтонная патрульная тропа.

В рамках работ предусмотрено также строительство башни и подъездной дороги у озера Зилэзерс, обустроена точка спуска катеров и лодок с понтонным причалом у озера Питель, а также железнодорожный переезд и подъездная дорога в отделении погранохраны Ополи.

Проектные работы планируется завершить весной 2026 года, а строительные — к концу следующего года. Отдельные участки, протяжённостью около 12 км, будут строиться до конца 2027 года.

В настоящее время на девяти участках идут проектные работы: уточняются технические решения, ведутся согласования с задействованными учреждениями, подготавливаются необходимые документы для начала строительства.

На границе Латвии с Беларусью строительство охранного заграждения на внешней сухопутной границе длиной почти 145 км было завершено в июле 2024 года. Сейчас под руководством VNĪ продолжаются завершающие работы по строительству инфраструктуры на участке вдоль Даугавы, где забор не предусмотрен. Эти работы планируется завершить к весне 2026 года. Строительство объездных дорог у озера Ричу завершено, и начата их постепенная сдача в эксплуатацию.

Параллельно активно ведётся строительство и внедрение технологической инфраструктуры, которую обеспечивает Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC). Планируется, что оснащение всей внешней сухопутной границы технологической инфраструктурой завершится к концу 2026 года.

Дополнительно, под руководством VNĪ и при поддержке Фонда сплочения ЕС ведутся проектные работы по улучшению инфраструктуры пограничных контрольно-пропускных пунктов “Гребнево”, “Терехово” и “Патерниеки”, условий работы пограничников и пропускной способности.

