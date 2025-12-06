Абитуриента не хотели принимать в театральный вуз, однако в итоге ему удалось не только получить профильное образование, но и стать кумиром миллионов. Вот только успех не уберег Вячеслава Тихонова от разочарований и потерь.

Вячеслав Тихонов появился на свет 8 февраля 1928-го в подмосковном городке Павловский Посад. Вместе с папой-рабочим ткацкой фабрики, мамой-воспитательницей, бабушкой и дедушкой Слава жил в двухэтажном деревянном доме, впоследствии ставшим мемориальным музеем.

С началом Великой Отечественной 13-летний подросток пошел в ремесленное училище, после чего устроился токарем на военный завод. Вечерами юноша ходил в кино смотреть фильмы про Чапаева и Александра Невского, мечтая попасть на экран. Родители видели сына агрономом или инженером, но через год после поступления в Автомеханический институт Тихонов все же решился штурмовать ВГИК.

Сперва абитуриенту заявили, что он не фотогеничен, но затем все же приняли на авторский курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой — парней в послевоенное время в актерских вузах и так не хватало. В годы учебы Вячеслав сыграл Володю Осьмухина в «Молодой гвардии», но после этого ярких ролей пришлось ждать целое десятилетие. В чем еще не везло Вячеславу Тихонову? 4 декабря исполнилось 16 лет со смерти артиста, и мы вспоминаем его удивительную историю.

На заре 50-х артист впервые вышел на подмостки — в Театре-студии киноактера. Дело в том, что после окончания ВГИКа предложений от режиссеров почти не поступало: небольшие роли достались Тихонову в картинах «Максимка», «Тарас Шевченко» и «Об этом забывать нельзя», но ленты с его участием выходили реже раза в год. Театр тоже не торопился загружать артиста: за семь лет он сыграл всего в пяти спектаклях. Самой заметной работой того времени стала роль Медведя в «Обыкновенном чуде», поставленном Эрастом Гариным. Позднее Гарин экранизировал пьесу Шварца, но главную роль отдал уже не Тихонову, а Олегу Видову.

В 1957-м Тихонов получил предложение от киностудии имени Горького и решил окончательно уйти с подмостков. Тогда же Станислав Ростоцкий, который видел актера на сцене, пригласил Вячеслава на главную роль в картину «Дело было в Пенькове». Артисту предстояло сыграть тракториста Матвея Морозова — первого парня на селе. Проблема возникла сразу: утонченная внешность Вячеслава Тихонова никак не вязалась с образом колхозника. Пришлось осветлять брови и развязно шагать, чтоб избавиться от клейма горожанина.

Фильм Ростоцкого подарил первую порцию славы как Тихонову, так и его партнерше по картине Светлане Светличной. Вскоре актера уже вовсю заманивали на роли русских интеллигентов: Ильи Мельникова из «Доживем до понедельника», Андрея Болконского из ленты «Война и мир».

В последнюю картину артиста рекомендовала сама Екатерина Фурцева, хотя самому Тихонову персонаж не был близок: четыре года съемок выжали из него все соки. Иначе складывалось с телесериалом Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» — с молчаливым Исаевым/Штирлицем у Вячеслава Васильевича оказалось много общего.

Фильм стал культовым, а все исполнители ключевых ролей — Броневой, Табаков, Евстигнеев — проснулись знаменитыми. Больше всех «пострадал» сам Тихонов: для большинства зрителей он навсегда остался Штирлицем, так что работа оказалась одновременно достижением и проклятьем. При этом, когда в 2009-м вышла цветная версия сериала, Вячеслав Васильевич отреагировал болезненно, посчитав, что колоризация уничтожила замысел режиссера.

Позднее артист сыграл в легендарной ленте «Они сражались за Родину», снялся в душераздирающей картине Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо», перевоплотился в генерала КГБ в «ТАСС уполномочен заявить…»

В конце 80-х Вячеслав Тихонов переживал кризис из-за смены идеологии, и количество значимых ролей в его фильмографии уменьшилось — Сергей Соловьев отмечал, что артист не мог принять новое время и даже отказался вести актерскую мастерскую во ВГИКе. Тем не менее звезда снялся в ленте «Любовь с привилегиями», передающей дух перестройки.

Играть коррупционеров и алкоголиков актер отказывался, зато блистал в картинах «Утомленное солнце», «Бульварный роман» и «Зал ожидания». Биографы писали, что артист больше не получал удовлетворения от работы, и лишь роль в ленте «Сочинение ко Дню Победы» полностью его устроила. В последний раз Тихонов появился на экране в фильме «Андерсен. Жизнь без любви», причем в образе Бога.

Первую любовь Вячеслав Тихонов встретил еще в школе: восьмиклассник стал ухаживать за Юлией Российской. «Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Три года были неразлучны. Он очень нежно ко мне относился! Цветы дарил. Нам было хорошо вместе», — признавалась Юлия Алексеевна.

После окончания школы Вячеслав вдруг пропал — уехал поступать в вуз. Вскоре Юлия узнала, что за парнем увивается сокурсница Нонна Мордюкова. Тем не менее студент продолжал наведываться в Павловский Посад, разрываясь между первой любовью и актрисой. Российская хотела определенности, поэтому, когда за ней начал ухаживать будущий муж Владимир, ответила взаимностью. «Но Слава меня все не отпускал. Как приедет — снова любовь! Когда же стало известно, что Мордюкова ждет от Славы ребенка, я поняла: все! А Слава продолжал приходить. И мы бежали навстречу другу к другу, бросались в объятия. Потому что чувствовали: не можем друг без друга. А потом придешь домой и понимаешь, что ничего нельзя изменить. Плакала», — признавалась Юлия.

Российская считала, что Тихонов не любил Мордюкову по-настоящему, ну а актриса писала в мемуарах то же самое про Юлию. Так или иначе, женился артист на Нонне, и в 1950-м у них родился сын Владимир. Судьба наследника оказалась трагической, ведь в 40 он скончался из-за пагубных пристрастий.

«В болезни сына Тихонов винил меня. Ну что ж, как и всегда, не было того плеча, на котором я могла бы выплакаться. Обойдусь и сейчас своими силами», — писала в своем дневнике Нонна Викторовна. Разошлись супруги задолго до трагического ухода сына — после 13 лет совместной жизни. Окружающие уверяли: задорная певунья Мордюкова и закрытый молчаливый Тихонов изначально были слишком разными. Сдержанность мужа Нонна Викторовна принимала за равнодушие, однако, когда актриса закрутила роман с Борисом Андроникашвили, любящий супруг был готов простить изменницу. Он дал ей три месяца, — достаточный срок для угасания страсти — но звезда «Родни» не вернулась.

Существовала и другая версия о разводе Тихонова: мол, сам актер успел влюбиться в Дзидру Ритенбергу.

Даже если так, артистка из Риги предпочла Вячеславу Евгения Урбанского, ну а наш герой на озвучивании французского фильма «Мужчина и женщина» встретил переводчицу Тамару Ивановну.

Влюбленные поженились, стали родителями дочки Анны, которая пошла по стопам звездного отца, и провели вместе 42 года. В 2005-м наследница родила близнецов Георгия и Вячеслава, в которых Тихонов души не чаял. Последние годы звезда фильма «Семнадцать мгновений весны» провел на даче на Николиной Горе. Он редко общался с прессой, за что прослыл отшельником. В 2002-м артист перенес инфаркт, в 2008-м ему сделали операцию, но уже через год потребовалось еще одно хирургическое вмешательство из-за проблем с сосудами. Вскоре у 81-летнего актера стали отказывать органы, и 4 декабря 2009-го он скончался.