Наши дома полны электроприборов и гаджетов, однако не все знают, какие из них оказывают наибольшее влияние на счета за электроэнергию. Если вы хотите экономить деньги, важно понимать, какие устройства потребляют больше всего энергии.

Сушилки для белья

Средний цикл сушильной машины потребляет около 4,5 кВт·ч. Это один из самых энергоёмких приборов в доме. Чтобы сократить расходы, стоит сушить одежду естественным способом или использовать энергосберегающий режим.

Посудомоечные машины

Посудомоечные машины расходуют от 0,5 до 2 кВт·ч за цикл. Экономия проста: запускайте машину только при полной загрузке или выбирайте эко-режим.

Холодильники-морозильники

Средний расход холодильника с морозильной камерой — около 1,5 кВт·ч в день. Отключить его нельзя, но снизить потребление вполне реально. Регулярно размораживайте морозильную камеру, открывайте дверь как можно реже и складывайте в холодильник только охлаждённые продукты.

Стиральные машины

Стиральная машина использует около 2,1 кВт·ч за цикл. Чтобы тратить меньше электроэнергии: стирайте при полной загрузке, включайте эко-режим и избегайте предварительной стирки. Большинство загрязнений можно удалить холодной водой.

Электрические духовки

Электрическая духовка потребляет примерно 0,87 кВт·ч в час. Используйте режим вентилятора, не разогревайте духовку без необходимости и выключайте её сразу после использования. Если готовите для одного-двух человек, выбирайте более экономичные приборы — микроволновку, тостер или аэрофритюрницу.

