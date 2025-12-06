В 2025 году в сети завирусился новый тренд: перформативный мужчина. Речь идет о юношах, которые ходят с холщовыми сумками, пьют холодный зеленый чай, читают феминистскую литературу и в целом демонстрируют все атрибуты того образа, который, как говорят социологи, в последнее время все больше нравится женщинам. Разбираемся, где здесь правда, где метаирония, а где «красные флаги» и стоит ли доверять мужчине с книгой современной писательницы в руках

Представитель нового воплощения маскулинности выглядит так: это опрятный молодой человек 20–30 лет с энергетикой хорошего мальчика, он потягивает чай матча, погружен в роман Салли Руни или сборник эссе Джоан Дидион, ходит с авоськой или шопером, использует проводные наушники и транслирует ауру сторонника всех передовых тенденций. Его одежда уютная и милая: вязаный свитер цвета пыльной розы, замшевая обувь, шерстяные носки пастельного оттенка. Брелок Labubu, гигиеническая помада, солнцезащитный крем и влажные салфетки с ароматом ванили — все это вполне может быть в его арсенале. На аватарке такого парня, скорее всего, будет фото на фоне полки с модными книгами и цветком в горшке. Встречайте! Перформативный мужчина!

Образ «хорошего парня», разделяющего феминистские ценности, прижился в определенных кругах продвинутых молодых мужчин, а потом и завирусился. Теперь это мем, который кочует по форумам и TikTok-роликам.

Как пишет The New York Times, в этом году в Сиэтле, Нью-Йорке и даже в столице Индонезии Джакарте прошли конкурсы на самого аутентичного перформативного мужчину — выигрывали те, кто больше других соответствовал вышеописанному стереотипу. Участники, которые пришли с авоськами, накладными усиками и даже виниловыми пластинками в руках, должны были успешно «сдать экзамен» на знание основ теории феминизма. Похожие конкурсы с тех пор прошли в Лондоне, а также в университетах «Лиги плюща».

«Перформативность» мужчин стала не только проявлением метаиронии, но и отражением происходящих в обществе трансформаций гендерных ролей и запросов.

С чего все начиналось

Появление «перформативного мужчины» впервые было замечено в социальных сетях в 2024–2025 годах. В июле 2025 года в топ Google-трендов вошел запрос performative male. Реакция аудитории на образ паиньки была неоднозначной. В TikTok видео с хештегом #performativemale набирают десятки миллионов просмотров, а в СМИ весь год выходили заметки с заголовками вроде «Три признака, что ваш парень — перформативный мужчина», «Как обнаружить перформативного мужчину в дикой природе» и даже «Где искать перформативных мужчин в Майами».

Одни издания отнеслись к явлению критично, среди них — газета The Times, которая выпустила статью с заголовком: «Девушки, если вы видите парня со стаканчиком матча — бегите», и издание Vice с материалом «Зумеры создали новый тип мужчин, которых нужно избегать».

Другие пытаются философски осмыслить этот феномен. Официальная газета Филиппинского университета Philippine Collegian выпустила эссе с названием «Какие уроки об идентичности и самовыражении можно извлечь из образа перформативного мужчины и других архетипов». А The Washington Post опубликовала материал «Соцсети одержимы перформативными мужчинами, также известными как «мужчины». Редакция The Washington Post обратилась к читателям с просьбой поделиться мнениями о концепции «перформативных мужчин». Под статьей — более 200 комментариев, среди которых предупреждение: «Если мужчины используют подобные приемы, чтобы обмануть доверчивых женщин, заставив их поверить, что они действительно настолько чувствительны и информированы, как показывает их внешний облик, они просто обманывают себя, успешно оттягивая (но лишь ненамного) момент, когда женщина им откажет».

В октябре 2025 года журнал Men's Health представил свой взгляд на феномен. В статье говорится, что независимо от формы перформативный мужчина меньше заботится о подлинном личностном росте и больше о форме. «Это мужественность как перформанс; это идентичность, выстроенная для одобрения, а не подлинная личность», — делится с изданием психолог Кайлер Шамвей. «На самом деле такие мужчины не устраивают «перформанс» для женщин, а скорее просто стараются вести себя как тот тип мужчин, которых женщин научили выбирать», — делает выводы Men's Health.

Что же ты такое

Согласно словарю Merriam-Webster, перформативный мужчина — это «пренебрежительное определение для мужчины, который неискренне совершает определенные действия или демонстрирует поведение, чтобы казаться безопасным/начитанным/про-феминистским, с целью понравиться женщинам».

В интервью CTV News профессор Кейт Маддалена из Университета Торонто поясняет, что «перформативный» в данном случае указывает на то, что мы имеем дело с театрализованным представлением, а не реальными характеристиками человека. То есть речь идет о мужчинах, которые присваивают определенные образы, чтобы продемонстрировать эмоциональный интеллект и культурную осведомленность, потому что знают, что это добавит им очков в глазах представительниц противоположного пола.

Получается, что внешне перформативный мужчина мягкий и осознанный, но при этом на самом деле он имитирует эти характеристики, чтобы привлечь внимание и понравиться.

Однако стоящее за этим термином осуждение направлено не только против притворства, но и как будто бы против тех мужчин, которым искренне нравится матча, феминизм и Джоан Дидион. Ведь называя каждого человека, который вписывается в этот образ, «перформативным», мы как будто отрицаем, что мужчины способны любить женскую литературу или предпочитать слушать музыку через проводные наушники, предостерегает автор независимой студенческой газеты Университета Северной Каролины The Daily Tar Heel.

Некоторые видят в поведении «хороших мальчиков» не столько актерскую игру и попытку казаться милым, сколько стремление иронизировать над собой. Как пишет Forbes USA, перформативные мужчины для поколения Z стали формой самоиронии. «Ирония действует как щит, — пишет колумнист Киан Бахтиари, специализирующийся на теме поколений. — Она защищает молодых людей от риска «перестараться» или показаться кому-то «кринжовым». В мире, где все ваши действия могут заскриншотить и превратить в мем, быть искренним может быть опасно».

Ироничное отношение к феномену можно обнаружить и в многочисленных подборках фото из соцсетей, вроде той, которую собрала британская Daily Mail: тут и парни, демонстративно «читающие» перевернутую вверх ногами книгу Сильвии Платт, и счастливые обладатели сразу трех брелоков Labubu. Очевидно, что это намеренный стеб.

Чего хотят женщины

«Образ перформативного мужчины — следствие обратного движения маятника, — считает психолог, EMDR-терапевт, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Светлана Шулакова. — Долгое время человек нуждался в физической безопасности, а образ «брутального самца» мог эту безопасность обеспечивать как самому мужчине, так и женщине, которая его выбрала. Сейчас наша жизнь относительно безопаснее, борьба за выживание, как в каменном веке, не ведется, поэтому наши потребности все меньше связаны с витальностью и все больше — с чувствами и эмоциональным комфортом».

Намрата Джейн, психотерапевт и эксперт по отношениям, в комментарии для Times of India говорит: «На протяжении поколений мужчин вознаграждали за доминирование. Теперь им говорят быть уязвимыми. Не все знают, как жить с этим изменением, поэтому некоторые пытаются просто изображать то, что хочет видеть аудитория».