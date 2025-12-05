О частной жизни принца и принцессы Уэльских известно не так уж много. Но те детали, которые стали достоянием общественности, вызывают вопросы у поклонников БКС. К примеру, почему детям Уильяма и Кейт нельзя пользоваться телефонами?

В нынешний век технологий смартфоны у некоторых появляются чуть ли не с яслей, и споры на тему вреда или пользу гаджетов ведутся не первый год. Но в семье будущего короля Великобритании с этим все строго: даже у 12-летнего принца Джорджа нет телефона. Что уж говорить про десятилетнюю Шарлотту и тем более про семилетнего Луи. Между тем сам Уэльский признает, что из-за его позиции уже намечаются проблемы.

«У наших детей нет телефонов. И, честно говоря, это становится довольно напряженной проблемой. Когда Джордж перейдет в среднюю школу, у него, возможно, появится телефон без доступа в интернет. Но я думаю, он понимает почему. Мы объясняем, почему считаем это неправильным», — рассказал Уильям в интервью телеведущему Лучано Хакому на саммите COP30 в Рио-де-Жанейро.

Принципы старшего сына Карла III в этом случае настолько тверды, что даже Кейт Миддлтон не может повлиять на мужа. Впрочем, вряд ли сама принцесса Уэльская хочет что-то менять. Потому что супруги боятся, что их наследники случайно наткнутся на откровенные фото матери, которые были сделаны много лет назад.

Речь идет о снимках, на которых Миддлтон была запечатлена топлес в 2012 году во время совместного с Уильямом отпуска во Франции. С тех прошло 13 лет, Уэльские уже давно выиграли суд против издания, сделавшего те кадры. Однако фотографии все равно остались в интернете, и с этим уже ничего нельзя поделать. Вот так давняя непристойная история повлияла на Уильяма в его желании ограничить детей во всем, что касается выхода в Сеть.

«Решение Уильяма и Кейт связано не только с ограничением экранного времени, но и с желанием защитить своих детей от боли. Кейт живет с травмой, которую нанесли ей эти фотографии топлес, с 2012 года. Мысль о том, что Джордж или Шарлотта могут когда-нибудь наткнуться на них в интернете, — ее худший кошмар», — сообщил королевский инсайдер.

Разумеется, дело не только в нашумевших в свое время кадрах с Миддлтон. Уильям очень хочет оградить принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту от токсичной стороны интернета: травли, сплетней и так далее. В окружении королевских инсайдеров также говорят о том, что будущий король опасается, как бы их с Кейт дети не узнали подробности грязной истории о связи своего двоюродного деда Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Джеффри Эпштейна. Принцесса Уэльская своего мужа поддерживает.

«Кейт твердо решила, что ее дети вырастут уравновешенными и защищенными от того же навязчивого мира, который когда-то причинял ей боль. Для нее это не просто правило — это способ обеспечить их безопасность», — передает источник.