Врач, снабжавший звезду запрещённым препаратом, получил 2,5 года тюрьмы.
Врач, снабжавший Мэттью Перри запрещённым препаратом, получил 2,5 года тюрьмы
Федеральный суд Лос-Анджелеса вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, которого признали виновным в нелегической продаже кетамина актёру Мэттью Перри. Медика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Он стал первым осуждённым в масштабном расследовании, связанном со смертью звезды сериала «Друзья».
Источник: t.me/KleoNews
Оставить комментарий