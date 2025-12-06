Врач, снабжавший Мэттью Перри запрещённым препаратом, получил 2,5 года тюрьмы

Федеральный суд Лос-Анджелеса вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, которого признали виновным в нелегической продаже кетамина актёру Мэттью Перри. Медика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Он стал первым осуждённым в масштабном расследовании, связанном со смертью звезды сериала «Друзья».

Источник: t.me/KleoNews