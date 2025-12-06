Baltijas balss logotype
Скандальный поворот в деле Мэттью Перри

Lifenews
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скандальный поворот в деле Мэттью Перри

Врач, снабжавший звезду запрещённым препаратом, получил 2,5 года тюрьмы.

Врач, снабжавший Мэттью Перри запрещённым препаратом, получил 2,5 года тюрьмы

Федеральный суд Лос-Анджелеса вынес приговор врачу Сальвадору Пласенсии, которого признали виновным в нелегической продаже кетамина актёру Мэттью Перри. Медика приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Он стал первым осуждённым в масштабном расследовании, связанном со смертью звезды сериала «Друзья».

Источник: t.me/KleoNews

#тюрьма
Оставить комментарий

