К школьникам в Царникаве прибыли полицейские с собаками в поисках запрещённых веществ 3 1296

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: К школьникам в Царникаве прибыли полицейские с собаками в поисках запрещённых веществ
ФОТО: скриншот видео TV3

В одной из школ Адажского края прошла проверка с участием муниципальной полиции и кинологов таможни. Дети иногда приносят в учебные заведения весьма неожиданные вещи, в том числе и запрещённые вещества, поэтому собачий нюх остаётся лучшим способом проверить как самих учеников, так и помещения школ, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На этот раз проверку провели сотрудники муниципальной полиции Адажского края после того, как среди родителей в Царникаве распространилась информация о том, что в школу проносят и распространяют запрещённые вещества.

Родители, обеспокоенные ситуацией, напрямую к правоохранителям не обращались, однако ради безопасности полученная информация была проверена. Представители служб прибыли незаметно, чтобы у школьников не возникли подозрения и, в случае, если что-то всё-таки было принесено, это не успели бы спрятать.

На вопрос, где обычно дети прячут запрещённые предметы, которые нельзя приносить в школу, представитель муниципальной полиции Адажского края Инга Свенце ответила: чаще всего в маленьких кармашках или пеналах.

"Здесь несознательно остались зажигалки, наверное, были для какой-то цели, – говорит Инга. – Они останутся у меня, в школе им не место".

Две собаки обнюхали несколько классов, где учатся как ученики начальной, так и средней школы. Некоторые вещи учеников вызвали подозрения, поэтому детей попросили выйти из класса, а содержимое их сумок было осмотрено более детально.

"В целом в этом году чувствуется, что дети стали более сознательными. Возможно, это связано с тем, что до шестого класса нельзя пользоваться телефонами. Это ограничивает их возможности как для общения, так и для других дел. Поэтому у меня не было ощущения, что может быть что-то серьёзное. Радует, что был только один предмет – зажигалки. Отмечу – пустые зажигалки", - указалдиректор Царникавской средней школы Райвис Паулс.

Он также отметил, что его удивляет, что иногда люди жалуются на то, что собаки приходят в школы. По его словам, дети, напротив, радуются – если кто-то боится или у кого-то аллергия, школа просит выйти из класса до начала проверки. "На самом деле они рады, ведь это событие в повседневной жизни – пришли собачки", – считает Паулс.

"Закон изменился, и теперь у директора школы и руководства учебного заведения есть такие полномочия – если получена информация, даже на основании подозрения, можно проверять содержимое сумок учеников. При необходимости мы будем участвовать, поддерживать школу и родителей – можно смело звонить", – добавила Свенце.

ТВ3

Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    7-го декабря

    Школы усиленного режима.

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го декабря

    Ну вот зачем таскать собак тудаМ - сюдаМ? Посадите собаку рядом с охранником около входа и пусть она обнюхивает каждого, кто входит в школу, может быть и у пИдагогов что - нибудь запрещённое найдут!

    24
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го декабря

    Ничего непонятно! В одном месте пишут, что прибыли собаки с полицейскими, здесь пишут, прибыли полицейские с собаками! Где правду искать?

    27
    2
Читать все комментарии

Видео