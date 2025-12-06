В одной из школ Адажского края прошла проверка с участием муниципальной полиции и кинологов таможни. Дети иногда приносят в учебные заведения весьма неожиданные вещи, в том числе и запрещённые вещества, поэтому собачий нюх остаётся лучшим способом проверить как самих учеников, так и помещения школ, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На этот раз проверку провели сотрудники муниципальной полиции Адажского края после того, как среди родителей в Царникаве распространилась информация о том, что в школу проносят и распространяют запрещённые вещества.

Родители, обеспокоенные ситуацией, напрямую к правоохранителям не обращались, однако ради безопасности полученная информация была проверена. Представители служб прибыли незаметно, чтобы у школьников не возникли подозрения и, в случае, если что-то всё-таки было принесено, это не успели бы спрятать.

На вопрос, где обычно дети прячут запрещённые предметы, которые нельзя приносить в школу, представитель муниципальной полиции Адажского края Инга Свенце ответила: чаще всего в маленьких кармашках или пеналах.

"Здесь несознательно остались зажигалки, наверное, были для какой-то цели, – говорит Инга. – Они останутся у меня, в школе им не место".

Две собаки обнюхали несколько классов, где учатся как ученики начальной, так и средней школы. Некоторые вещи учеников вызвали подозрения, поэтому детей попросили выйти из класса, а содержимое их сумок было осмотрено более детально.

"В целом в этом году чувствуется, что дети стали более сознательными. Возможно, это связано с тем, что до шестого класса нельзя пользоваться телефонами. Это ограничивает их возможности как для общения, так и для других дел. Поэтому у меня не было ощущения, что может быть что-то серьёзное. Радует, что был только один предмет – зажигалки. Отмечу – пустые зажигалки", - указалдиректор Царникавской средней школы Райвис Паулс.

Он также отметил, что его удивляет, что иногда люди жалуются на то, что собаки приходят в школы. По его словам, дети, напротив, радуются – если кто-то боится или у кого-то аллергия, школа просит выйти из класса до начала проверки. "На самом деле они рады, ведь это событие в повседневной жизни – пришли собачки", – считает Паулс.

"Закон изменился, и теперь у директора школы и руководства учебного заведения есть такие полномочия – если получена информация, даже на основании подозрения, можно проверять содержимое сумок учеников. При необходимости мы будем участвовать, поддерживать школу и родителей – можно смело звонить", – добавила Свенце.

ТВ3