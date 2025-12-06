В пятницу в Лудзенском крае в озере перевернулась лодка с несколькими людьми, один из которых погиб, а поиски ещё одного человека продолжатся в субботу, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Сообщение о происшествии поступило в пятницу в 16:16. Согласно полученной информации, в озере перевернулась лодка с пятью людьми. До прибытия ГПСС спасать людей начал очевидец.

Спасатели на месте происшествия с помощью лодки доставили на берег пятерых человек, одному из которых медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) констатировали смерть.

Один человек найден не был. Из-за наступления темноты работы были завершены в 19:52, поиски ещё одного человека продолжатся сегодня.

В 15:29 поступил вызов в Валмиерский край, где, согласно полученной информации, в подъезде двухэтажного жилого дома, а также в одной из квартир наблюдалось сильное задымление. На месте происшествия из задымлённых помещений был вынесен человек, смерть которого констатировали медики СНМП. В данном происшествии, где у печи горели дрова и пол на площади двух квадратных метров, работы завершились в 16:49.

Ночью в 3:18 поступил вызов на улицу Августа Домбровска в Риге, где в подвале двухэтажного жилого дома горела баня и хозяйственные вещи на площади 56 квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались шесть человек. Работы завершились в 6:39.

За прошедшие сутки ГПСС получила 51 вызов – 13 на тушение пожаров, 30 на спасательные работы, а ещё восемь оказались ложными.