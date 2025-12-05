Каунас потрясли два убийства девушек — жертвам всего 22 и 24 года. Подозреваемый — 29-летний Бенас Микутавичюс. Он пока не задержан и может представлять опасность для окружающих.

Доцент юридического факультета Вильнюсского университета, криминолог Гинтаутас Сакалаускас в эфире Радио LRT отмечает, что хотя в последние годы число убийств в Литве значительно снизилось, двойное убийство девушек в Каунасе, в котором подозревается 29-летний Микутавичюс, — случай исключительный.

«У нас сейчас примерно в 6–7 раз меньше убийств, чем было 20 лет назад, но чтобы произошло сразу два настолько жестоких убийства подряд — это, конечно, не типично даже для и без того нетипичных преступлений», — говорит он.

Гинтаутас Сакалаускас успокаивает обывателей — вероятность встретить подозреваемого в убийстве в своём дворе или на улице крайне мала.

«Люди слышат и видят эти новости, и им кажется, что убийца где-то рядом, стоит у дверей или в их дворе. Прежде всего нужно понимать: эмоции не должны разгораться ещё сильнее. Вероятность, что кто-то из слушателей или зрителей встретит его, очень мала. От телефонных мошенников шанс пострадать гораздо выше», — говорит Сакалаускас.

После появления информации о том, что первая жертва состояла с подозреваемым в родственных связях, а у второй он, возможно, пытался снять жильё, криминолог подчёркивает: людям, сдающим квартиры, реальная угроза, скорее всего, не грозит.

«Нужно, конечно, быть осторожными, но надо понимать: людей, сдающих или планирующих сдавать жильё, — десятки тысяч. Очевидно, что в их дверь он, скорее всего, не постучит», — отмечает он.

Мотивы, по словам эксперта, пока совершенно неясны — многое зависит от «нейробиологической конструкции» человека: мог быть конфликт, вспышка аффекта или давние травмы.