Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Литве убивают молодых женщин: обывателей успокаивают – шанс стать следующей жертвой невелик 1 1067

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Литве убивают молодых женщин: обывателей успокаивают – шанс стать следующей жертвой невелик
ФОТО: dreamstime

Каунас потрясли два убийства девушек — жертвам всего 22 и 24 года. Подозреваемый — 29-летний Бенас Микутавичюс. Он пока не задержан и может представлять опасность для окружающих.

Доцент юридического факультета Вильнюсского университета, криминолог Гинтаутас Сакалаускас в эфире Радио LRT отмечает, что хотя в последние годы число убийств в Литве значительно снизилось, двойное убийство девушек в Каунасе, в котором подозревается 29-летний Микутавичюс, — случай исключительный.

«У нас сейчас примерно в 6–7 раз меньше убийств, чем было 20 лет назад, но чтобы произошло сразу два настолько жестоких убийства подряд — это, конечно, не типично даже для и без того нетипичных преступлений», — говорит он.

Гинтаутас Сакалаускас успокаивает обывателей — вероятность встретить подозреваемого в убийстве в своём дворе или на улице крайне мала.

«Люди слышат и видят эти новости, и им кажется, что убийца где-то рядом, стоит у дверей или в их дворе. Прежде всего нужно понимать: эмоции не должны разгораться ещё сильнее. Вероятность, что кто-то из слушателей или зрителей встретит его, очень мала. От телефонных мошенников шанс пострадать гораздо выше», — говорит Сакалаускас.

После появления информации о том, что первая жертва состояла с подозреваемым в родственных связях, а у второй он, возможно, пытался снять жильё, криминолог подчёркивает: людям, сдающим квартиры, реальная угроза, скорее всего, не грозит.

«Нужно, конечно, быть осторожными, но надо понимать: людей, сдающих или планирующих сдавать жильё, — десятки тысяч. Очевидно, что в их дверь он, скорее всего, не постучит», — отмечает он.

Мотивы, по словам эксперта, пока совершенно неясны — многое зависит от «нейробиологической конструкции» человека: мог быть конфликт, вспышка аффекта или давние травмы.

Читайте нас также:
#Литва #преступность #безопасность #новости #квартиры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
4
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    5-го декабря

    В окрестностях Каунаса, если покопать, можно найти множество останков пропавших в 90-ых

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе
Изображение к статье: В Латгале обнаружены два воздушных шара с контрабандными сигаретами
Изображение к статье: Подозревают (бело)русскую диверсию: в Польше нашли кабана с африканской чумой
Изображение к статье: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео