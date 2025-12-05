Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полицейский генерал Рукс вспомнил про обманутых русских бабушек и разрешил говорить по-русски 1 1428

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полицейский генерал Рукс вспомнил про обманутых русских бабушек и разрешил говорить по-русски
ФОТО: LETA

Впредь полиция может проводить разъяснительную работу среди населения на русском языке. Об этом заявил глава Госполиции Арманд Рукс на Латвийском телевидении.

По его словам, говорить по-русски нужно, чтобы меньше людей становились жертвами мошенников. Рукс уверяет, что в большинстве случаев обманывают именно русскоязычных жителей. Это, по его мнению, логично, поскольку мошенники тоже чаще говорят именно на русском языке.

Несмотря на то, что Госполиция уже проводит кампании по разъяснению схем мошенничества и предупреждает людей, добиться результата не просто. Поэтому Госполиция рассматривает возможность проведения разъяснений и на русском языке.

До сих пор, по словам Рукса, в полиции была довольно принципиальная позиция, что на русском языке коммуникация не происходит — но сейчас очевидно, что на экспертном уровне необходимо объяснять риски и по-русски.

Только за последнюю неделю ноября мошенники выманили у жителей Латвии 460 тысяч евро. В Госполиции за это время зарегистрирован 271 случай мошенничества.

Читайте нас также:
#полиция #русский язык #Латвия #мошенничество #преступность #госполиция #обман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Этот поросенок, для начала, пусть пусть почитает закон о госязыке. Занимательная книжка, и ему по той нужно говорить по русски без вариантов. Соблюдайте законы!

    15
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе
Изображение к статье: В Латгале обнаружены два воздушных шара с контрабандными сигаретами
Изображение к статье: Подозревают (бело)русскую диверсию: в Польше нашли кабана с африканской чумой
Изображение к статье: Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Шеф-повар назвал блюдо, которое не стоит заказывать в ресторане
Еда и рецепты
Изображение к статье: Действительно ли у людей, не употребляющих мясо, отсутствует запах пота?
Дом и сад
Изображение к статье: Митрофанов день: почему 6 декабря следует сохранять молчание
Дом и сад
Изображение к статье: Действительно ли хозяйственное мыло — лучший выбор для мытья рук?
Дом и сад
Изображение к статье: Как быстро сделать авокадо мягким за 5 минут
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы сбросить вес: четыре ленивых способа не набирать лишние килограммы зимой
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео