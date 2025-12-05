Впредь полиция может проводить разъяснительную работу среди населения на русском языке. Об этом заявил глава Госполиции Арманд Рукс на Латвийском телевидении.

По его словам, говорить по-русски нужно, чтобы меньше людей становились жертвами мошенников. Рукс уверяет, что в большинстве случаев обманывают именно русскоязычных жителей. Это, по его мнению, логично, поскольку мошенники тоже чаще говорят именно на русском языке.

Несмотря на то, что Госполиция уже проводит кампании по разъяснению схем мошенничества и предупреждает людей, добиться результата не просто. Поэтому Госполиция рассматривает возможность проведения разъяснений и на русском языке.

До сих пор, по словам Рукса, в полиции была довольно принципиальная позиция, что на русском языке коммуникация не происходит — но сейчас очевидно, что на экспертном уровне необходимо объяснять риски и по-русски.

Только за последнюю неделю ноября мошенники выманили у жителей Латвии 460 тысяч евро. В Госполиции за это время зарегистрирован 271 случай мошенничества.