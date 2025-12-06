Профессор и главный врач стационара «Латвийский центр инфектологии» Байба Розентале в передаче TV24 «Личность дня» рассказала, что Covid-19 никуда не исчез и не исчезнет. Сейчас у болезни появился новый вариант. Что стоит об этом знать?

Розентале пояснила, что новый вариант Covid-19 — это омикрон: переболеть им можно незаметно, и в этом нет ничего плохого. Она напомнила сказанное Всемирной организацией здравоохранения осенью: этот вариант Covid-19 следует лечить как лёгкое заболевание.

«В настоящее время вариант омикрон вызывает лёгкое течение болезни, но нужно понимать, что это — в основном. Всегда найдутся люди, у которых заболевание будет протекать в средней или тяжёлой форме», — сказала профессор.

Она рассказала, что на момент эфира в стационаре Инфектологического центра находились девять пациентов с гриппом, двое из которых нуждаются в кислороде. Также в стационаре — восемь пациентов с Covid-19, троим из них также требуется кислород. Есть пациенты с поражением лёгких, один находится в отделении интенсивной терапии.

«Я хочу этим сказать: да, пандемия закончилась, но вирус никуда не денется. Уже ранее было ясно, что появится новый вариант коронавируса», — объяснила Розентале.

