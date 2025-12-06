Baltijas balss logotype
Больше никакой рыбы из Рагациемса и Салацгривы? Рыбаки шокированы уничтожением их профессии 5 6410

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Больше никакой рыбы из Рагациемса и Салацгривы? Рыбаки шокированы уничтожением их профессии
ФОТО: LETA

Как сбалансировать интересы охраны природы и прибрежных рыбаков? Этот вопрос сейчас особенно актуален для многих представителей этой исторической профессии, поскольку началось общественное обсуждение нового плана охраны природы в охраняемых морских территориях. План предусматривает серьёзные ограничения на любую хозяйственную деятельность в обширной прибрежной зоне, включая запрет на выход рыбаков в море, сообщают Новости ТВ3.

Мера направлена на сохранение экосистемы Балтийского моря. В пятницу, 5 декабря, в Салацгриве состоялось первое общественное обсуждение этого плана, и местами дискуссия проходила на повышенных тонах.

Это — конец прибрежного рыболовства. Представители этой профессии обеспокоены планом, который предполагает полный запрет на любую хозяйственную деятельность в широких морских территориях, в том числе и на рыболовство.

Накануне общественного обсуждения в Куйвижи журналисты встретились с двумя рыбаками, работающими на каменистом морском побережье Видземе. Здесь, в пятом поколении, продолжает дело рыбаков Янис Круминьш. Он говорит: если ограничения будут столь жёсткими, как предлагается сейчас — профессия исчезнет.

«Если примут этот план морской охраны, это будет очень большим ударом для всех рыбаков, потому что, по сути, все самые активные рыболовные участки окажутся под запретом. И мы больше не сможем ловить рыбу. Придётся уезжать за десятки километров, перевозить все лодки, все крупные рыболовные орудия — это нереально»" - пояснил Круминьш.

Такого же мнения придерживается и Николай, который выходит в море из Салацгривы.

«Это значит, что для нас, маленьких прибрежников, всё закончено. Можно собирать свои пожитки и с моря — вон, сидеть на берегу... Более 20 лет я в рыболовстве, последние годы активно. Всё это бросить? Куда мне деть всё это богатство? Все сараи забиты ловушками, сетями… Люди хотят есть рыбу. Что будем покупать — норвежскую рыбу? Нет уж. Мы должны бороться с этой бюрократической конторой», - уверен Николай Колушкин.

Поэтому 5 декабря множество жителей Видземе собрались в центре Салацгривы, где прошло общественное обсуждение.

Оно состоялось в офисе Управления охраны природы в Салацгриве — почти символично, ведь у здания стоит старая рыбацкая лодка. Рыбаки заявили: если план примут в нынешнем виде, их рыболовные снасти и лодки тоже можно будет выставить у офиса — как музейные экспонаты.

Эксперты по охране природы 5 декабря объяснили, что новые охраняемые морские территории необходимы как по требованиям европейских регламентов, так и по причине острой необходимости сохранить и восстановить биологическое разнообразие Балтийского моря.

Так, учёные пришли к выводу, что важно сохранить ценные пузырчатые водоросли — важную часть морской экосистемы. Поэтому экологи предлагают значительную часть побережья объявить охраняемой зоной. В Видземе потенциальная зона охраны обозначена от Салацгривы до Туйи. В этой территории хозяйственная деятельность будет запрещена — рыбу можно будет ловить только инвазивных видов, например, круглого бычка.

«Я не хочу никого обидеть, но вы сидите в офисе в кресле и вам кажется: “О, он наносит вред”. Простите, какой? Скажите мне. Как прибрежный рыбак, какой вред я причиняю? Здесь, в Салацгриве, осталось, может, десять семей, которые зарабатывают и платят вам зарплату — и вы хотите их ликвидировать?» - высказал недоумение рыбак Роланд Кирсис.

«Отрасль будет экономически уничтожена. И результат будет тот же: водоросли и все биотопы исчезнут», - уверен другой житель Лимбажского края.

Непонимание по поводу плана 5 декабря выразило также руководство Лимбажской краевой думы. Ведь, помимо хозяйственных ограничений, предлагается ввести и сезонные запреты в целях охраны птиц — с марта по август в определённых зонах запрещается движение любых плавательных средств.

«На данный момент, если смотреть на большую часть территории, она вообще не пригодна для хозяйственного использования. Мы больше не можем реализовать профессиональную подготовку — парусный спорт, греблю. Нам нужны зоны, которые использовались для тренировок. Как сказала одна женщина на собрании: вам надо радоваться, что у вас теперь заповедник. Чему радоваться? Тому, что мои жители уедут, потому что тут заповедник и мы ничего не можем?» - указала председатель Лимбажской краевой думы Сигита Упмале.

В Управлении охраны природы после заседания подчеркнули, что план пока ещё находится в стадии разработки, и в нём заложены максимально возможные ограничения. Именно поэтому проводятся такие обсуждения — чтобы выслушать все стороны и попытаться согласовать их интересы.

«Безусловно, есть участки, где что-то нужно пересмотреть и обеспечить охрану водорослей. Но в этом вся суть — учёные всегда хотят максимум, а люди, которые там живут, — нет. Они хотят работать. А мы — где-то посередине. Нравится это или нет, но как Управление охраны природы мы должны найти золотую середину. Я не думаю, что в итоге останется максимум с обеих сторон, но мы действительно заинтересованы найти такое решение, которое более или менее устроит всех», - пояснила директор департамента охраны природы Управления охраны природы Гита Строде.

Общественные обсуждения этого плана продолжатся — в Колке, Кемери и Гавиезе, так как аналогичные ограничения предлагаются не только на побережье Видземе, но и в нескольких районах Курземе — в Лапмежциемсе и Рагациемсе, Вергальской волости и Юрмалциемсе.

ТВ3

#экология #Балтийское море #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    6-го декабря

    Беконом Европу ,,завалили,,.беконом,теперь ,,завалим,,рыбой. Если не интересуешься политикой,то политика все равно когда нибудь придет к тебе в том или другом виде..В Латвии обычно она приходит в виде Дьявола в человеческом обличьи 👽😈

    34
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го декабря

    Что будем покупать — норвежскую рыбу? А для чего вас в ЕС принимали? А уж нам, не титульным и волноваться нечего, рыбы навезут завались и не только норвежской.

    133
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    6-го декабря

    А зачем вообще рыбу ловить? Ходить в море, мучиться? Иди на базар и купи, какую хочешь. Там рыба лежит портится, а они, глупые, всё сети вяжут, чтобы её поймать.

    66
    20
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    6-го декабря

    Во ржака будет-день рыбака есть. А рыбаков нет. 😂 Чмоки-чмоки, долбо@бы. Евросовочек вам вымират устроит. И конкурентов уберёт.

    137
    5
  • Д
    Дед
    6-го декабря

    Не, ну , если пузырчатые водоросли, то конечно, этих людей нужно выгнать от туда. Это же латышская страна, латышам ведь нравятся пузырчатые водоросли. Зачем им люди, даже, если это латыши.

    140
    4
Читать все комментарии

