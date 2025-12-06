Baltijas balss logotype
В Лигатне предлагают познакомиться с ночными обитателями леса 0 500

Наша Латвия
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Лигатне предлагают познакомиться с ночными обитателями леса
ФОТО: LETA

Природоохранное управление и природные тропы Лигатне сегодня приглашают на традиционное зимнее познавательное мероприятие "Встреть зверей в темноте", сообщила агентству LETA специалист по природному образованию природных троп Лигатне Эва Эзераша.

Во время мероприятия участники смогут познакомиться с ночной жизнью обитателей природных троп Лигатне в специальных ночных походах.

По информации Эзераши, под руководством гидов запланированы четыре похода продолжительностью полтора часа и протяжённостью около 3,5 километра.

Руководитель природных троп Лигатне Илмар Радзиньш объясняет, что, хотя зимними вечерами люди предпочитают оставаться в тепле, дикие животные именно в это время становятся активнее — выходят из нор и укрытий, ищут пищу и метят территорию.

Он добавляет, что зима особенно подходит для наблюдения за природой и животными в темноте — деревья и кусты сбросили листья, открывая укрытия животных и облегчая их обнаружение. Маршрут проложен по освещённым и благоустроенным тропам, поэтому он подходит для детей, которые уже могут самостоятельно ходить, но из-за рельефа он не предназначен для прогулок с детскими колясками.

Заботясь о своей безопасности и безопасности членов семьи, а также о возможности увидеть как можно больше обитателей леса, каждому участнику похода рекомендуется взять с собой фонарик.

Это будет первое мероприятие серии походов "Встреть зверей в темноте" в этом сезоне. Подобные мероприятия планируются также в январе и феврале.

#зима #безопасность #природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
