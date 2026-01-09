Baltijas balss logotype
Сколько шагов в день снижает риски заболеваний сердца, деменции и депрессии 0 369

Люблю!
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько шагов в день снижает риски заболеваний сердца, деменции и депрессии

Согласно результатам масштабного исследования, 7000 шагов в день может быть достаточно для повышения умственной активности и защиты от ряда заболеваний. Это может быть более реалистичной целью, чем 10 000 шагов, которые часто считаются ориентиром.

Исследование показало, что эта цифра связана со снижением риска серьезных проблем со здоровьем, включая рак, деменцию и сердечно-сосудистые заболевания. По словам ученых, эти результаты могут побудить больше людей отслеживать количество шагов как практичный способ улучшить свое здоровье.

«Мы считаем, что нам следует делать 10 000 шагов в день, но это не подкреплено научными доказательствами», - заявил доктор Мелоди Дин.

10 000 шагов — это примерно восемь километров. Точное расстояние будет разным для каждого, в зависимости от длины шага, что зависит от роста, пола и скорости ходьбы. У тех, кто ходит быстрее, шаги, как правило, длиннее.

В исследовании были проанализированы предыдущие выводы и данные о здоровье и активности более 160 000 взрослых по всему миру. По сравнению с теми, кто проходил 2000 шагов в день, было обнаружено, что 7000 шагов были связаны со снижением риска:

  • сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%;

  • рака — на 6%;

  • деменции — на 38%;

  • депрессии — на 22%.

Большинство рекомендаций по физическим упражнениям фокусируются на времени, затрачиваемом на физическую активность, а не на количестве шагов. Например, Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым заниматься не менее 150 минут умеренной аэробной активности или 75 минут интенсивной аэробной активности каждую неделю.

#депрессия #здоровье #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

