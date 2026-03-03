Куриное филе легко пересушить: достаточно немного передержать его на плите, и мясо теряет сочность. Сделать грудку мягче помогает простой маринад на основе натурального йогурта.

Кисломолочные ферменты действуют мягко: они размягчают волокна, но не меняют структуру мяса и не дают выраженной кислоты, как уксус или лимонный сок. Благодаря этому вкус остаётся нейтральным.

Держать мясо в таком маринаде слишком долго не нужно: обычно хватает одного-двух часов. За это время йогурт покрывает поверхность тонким слоем, который помогает удерживать влагу. В результате при жарке или запекании филе получается более нежным и сочным, а сок практически не вытекает.

Для маринования лучше выбирать натуральный йогурт без сахара и ароматизаторов, иначе вкус блюда может измениться. Такой способ считается более лёгким вариантом приготовления, поскольку не увеличивает калорийность и хорошо подходит для диетического рациона.