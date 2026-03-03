Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секрет сочной курицы раскрыт: нужен всего один продукт из холодильника 0 647

Люблю!
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секрет сочной курицы раскрыт: нужен всего один продукт из холодильника

Куриное филе легко пересушить: достаточно немного передержать его на плите, и мясо теряет сочность. Сделать грудку мягче помогает простой маринад на основе натурального йогурта.

Кисломолочные ферменты действуют мягко: они размягчают волокна, но не меняют структуру мяса и не дают выраженной кислоты, как уксус или лимонный сок. Благодаря этому вкус остаётся нейтральным.

Держать мясо в таком маринаде слишком долго не нужно: обычно хватает одного-двух часов. За это время йогурт покрывает поверхность тонким слоем, который помогает удерживать влагу. В результате при жарке или запекании филе получается более нежным и сочным, а сок практически не вытекает.

Для маринования лучше выбирать натуральный йогурт без сахара и ароматизаторов, иначе вкус блюда может измениться. Такой способ считается более лёгким вариантом приготовления, поскольку не увеличивает калорийность и хорошо подходит для диетического рациона.

Читайте нас также:
#диета #кулинария #курица #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как превратить обычную рыбу в ресторанное блюдо: три кулинарных лайфхака
Изображение к статье: Лучшие подарки на 8 Марта для каждого знака Зодиака
Изображение к статье: «Чудесные парнишки»: Наталья Подольская показала редкие фото с сыновьями от Владимира Преснякова
Изображение к статье: Тун, Швейцария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео