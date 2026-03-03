Иран вынудил вмешаться в конфликт с США еще одну ядерную державу

Дата публикации: 03.03.2026
Глава МИД Пакистана обратился к Ирану с просьбой не атаковать Саудовскую Аравию.

Пакистан обратился к Ирану с просьбой воздержаться от военных действий против Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар, передает Ary News.

«Вице-премьер заявил, что между Пакистаном и Саудовской Аравией существует соглашение в сфере обороны. Пакистан связался с Ираном и попросил его не атаковать Саудовскую Аравию», — сказано в сообщении.

По словам главы пакистанского МИД, Иран, в свою очередь, потребовал гарантии, что территория Саудовской Аравии не будет использована против него.

Сообщается, что по просьбе Пакистана Эр-Рияд предоставил необходимые гарантии.

Ранее стало известно, что Израиль уверен в том, что Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану. «У нас нет сомнений в том, что Саудовская Аравия вскоре нападет на Иран, после того как он подвергся нападению вчера», — передает портал слова неназванного высокопоставленного чиновника.

#Иран #США #Израиль #ядерное оружие #Саудовская Аравия #дипломатия #Пакистан #нападение #политика
