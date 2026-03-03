Глава МИД Пакистана обратился к Ирану с просьбой не атаковать Саудовскую Аравию.
Пакистан обратился к Ирану с просьбой воздержаться от военных действий против Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД Пакистана Исхак Дар, передает Ary News.
«Вице-премьер заявил, что между Пакистаном и Саудовской Аравией существует соглашение в сфере обороны. Пакистан связался с Ираном и попросил его не атаковать Саудовскую Аравию», — сказано в сообщении.
По словам главы пакистанского МИД, Иран, в свою очередь, потребовал гарантии, что территория Саудовской Аравии не будет использована против него.
Сообщается, что по просьбе Пакистана Эр-Рияд предоставил необходимые гарантии.
Ранее стало известно, что Израиль уверен в том, что Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану. «У нас нет сомнений в том, что Саудовская Аравия вскоре нападет на Иран, после того как он подвергся нападению вчера», — передает портал слова неназванного высокопоставленного чиновника.
