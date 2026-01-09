Baltijas balss logotype
Французские инвестиции Джорджа Клуни в 7 000 000 евро внезапно оказались под языковой угрозой 0 306

Lifenews
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитый артист потребовал 2 паспорта по цене одного.

Знаменитый артист потребовал 2 паспорта по цене одного.

Париж в очередной раз проявил неблагодарность к влюбленным в него американцам.

Младший министр в министерстве внутренних дел Мари-Пьер Ведрен подвергла критике решение предоставить американскому актеру Джорджу Клуни и его семье французское гражданство. По ее словам, речь идет о политике двойных стандартов.

Согласно правилам, действовавшим до начала нынешнего года, по предложению министра иностранных дел французское гражданство мог получить иностранец, владеющий французским и внесший значительный вклад в распространение влияния Франции или ее экономическое процветание.

Однако 1 января вступили в силу новые правила, в соответствии с которым иностранный соискатель должен доказать, что уровень французского позволил бы ему учиться в университете. Кроме того, необходимо сдать экзамен на знакомство с государственным устройством.

64-летний обладатель "Оскара" признает, что его французский достаточно слаб. Принятие решения в последние дни 2025 года позволило ему стать гражданином Франции – на новых условиях это было бы невозможно. Французский его жены, адвоката и активистки Амаль Клуни, родившейся в Бейруте, безукоризненный.

В 2021 году актер приобрел ферму с виноградниками в Провансе. Министерство иностранных дел сообщило, что процесс рассмотрения просьбы семьи Клуни был основательным и включал проверку служб безопасности и собеседование. Также отмечается вклад Клуни в продвижение влияния Франции.

По данным газеты Le Parisien, цена покупки составила около 7 миллионов евро.

Расположенное в районе Вар, обширное поместье Canadel занимает 172 гектара. Помимо основной резиденции, здесь есть виноградники, бассейн и оливковые рощи. Кроме того, примерно в получасе езды находится Шато Мираваль, поместье в Провансе, которым совместно владеют Брэд Питт, Анджелина Джоли и семья виноделов Перрен, известная как Шато де Бокастель.

Не было никаких предположений о том, что Clooneys намеревается начать винный проект в Canadel. Однако, их прибытие подчёркивает, насколько желанным стал этот центр розового вина для состоятельных покупателей недвижимости.

В последние несколько лет виноградники в Провансе пользовались большим спросом. Покупатели варьируются от тех, кто ищет чисто «образ жизни», где работа виноградников не обязательно должна приносить прибыль, до инвесторов, имеющих в виду более серьёзные винные проекты.

В качестве примера последнего можно привести владелец Château Cos d'Estournel Мишель Рейбье, купивший в прошлом году Château La Mascaronne в районе Вар за нераскрытую плату.

#Франция #недвижимость #гражданство #инвестиции #Джордж Клуни #экономика #политика
