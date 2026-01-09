Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ниже −20 градусов? Синоптики рассказали, чего ждать после выходных 0 5580

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ниже −20 градусов? Синоптики рассказали, чего ждать после выходных
ФОТО: LETA

В выходные дни этой недели в Латвии местами будет идти снег, ожидается сильная метель, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и может усилиться мороз, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером пятницы и в ночь на субботу в Латгале и Селии ожидается сильный снегопад с метелью, а в субботу и воскресенье интенсивный снег и метель возможны местами в западной части страны. Время от времени снег будет идти и в других регионах Латвии.

Ночью на субботу по всей стране сохранится порывистый ветер. Днём порывы северного и северо-восточного ветра утихнут до 8–13 метров в секунду, на части побережья сохранятся порывы до 19 м/с, а в воскресенье северный ветер до 16 м/с будет наблюдаться только местами на побережье Курземе.

Температура воздуха в Курземе в основном будет от -3 до -8 градусов, а в восточной части Латвии временами опустится до -12…-15 градусов.

В первой половине следующей недели ожидается слабый ветер или полный штиль, поэтому при рассеивании облаков температура воздуха в тёмное время суток будет быстро понижаться и местами может опуститься ниже -20 градусов. Во второй половине недели аналогичный мороз возможен в Латгале и восточной Видземе. Однако если облачность сохранится, сильного мороза не будет.

Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
10
0
4
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Каникулы от дедушки мороза - при какой температуре воздуха дети могут не идти в школу
Изображение к статье: Готовьтесь! Латвию рекордно завалит снегом - синоптики
Изображение к статье: Началась подготовка добровольцев по программам земессаргов и офицеров запаса
Изображение к статье: Подсчитали средний размер пособия по безработице в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия
Изображение к статье: Никосия названа лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
Культура &
Изображение к статье: Состоится забег, посвященный десятилетию существования Центра эпилепсии
Наша Латвия
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего
В мире
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии - для снегопада не выходной
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео