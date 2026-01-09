В выходные дни этой недели в Латвии местами будет идти снег, ожидается сильная метель, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и может усилиться мороз, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером пятницы и в ночь на субботу в Латгале и Селии ожидается сильный снегопад с метелью, а в субботу и воскресенье интенсивный снег и метель возможны местами в западной части страны. Время от времени снег будет идти и в других регионах Латвии.

Ночью на субботу по всей стране сохранится порывистый ветер. Днём порывы северного и северо-восточного ветра утихнут до 8–13 метров в секунду, на части побережья сохранятся порывы до 19 м/с, а в воскресенье северный ветер до 16 м/с будет наблюдаться только местами на побережье Курземе.

Температура воздуха в Курземе в основном будет от -3 до -8 градусов, а в восточной части Латвии временами опустится до -12…-15 градусов.

В первой половине следующей недели ожидается слабый ветер или полный штиль, поэтому при рассеивании облаков температура воздуха в тёмное время суток будет быстро понижаться и местами может опуститься ниже -20 градусов. Во второй половине недели аналогичный мороз возможен в Латгале и восточной Видземе. Однако если облачность сохранится, сильного мороза не будет.