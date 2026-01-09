Baltijas balss logotype
В Риге образовалась крупная пробка в районе Тейка 0 1200

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
ФОТО: pixabay

В пятницу утром в Риге в районе Тейка образовалась крупная пробка, затруднившая движение по улице Бривибас гатве, Густава Земгала гатве и другим улицам в окрестностях, свидетельствует информация из различных источников, пишет ЛЕТА.

Как наблюдала агентство ЛЕТА, в огромной пробке застряли водители, направлявшиеся в центр Риги по Бривибас гатве на участке от площади Земитана до Воздушного моста.

Муниципальное предприятие ООО «Rīgas satiksme» сообщает, что по техническим причинам на Бривибас гатве у пересечения с улицей Густава Земгала остановлено движение автобусов маршрутов №16 и 21, а также троллейбусов маршрутов №4, 12, 13, 14, 17, 31 и 34 в направлении центра.

Согласно информации в приложении Waze, на Бривибас гатве между улицами Структору и Баяру произошло дорожно-транспортное происшествие.

#Рига #транспорт #Ригас Сатиксме #дорожное движение
