«Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти

Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
ФОТО: LETA

«Если кто-то не знает, особенно рижане: если ваш близкий умирает не дома, а, например, в медицинском учреждении, пансионате или каком-то третьем месте, то знайте — получить свидетельство о смерти у семейного врача может кто угодно. Это может быть кто-то с улицы, какое-то учреждение или похоронное бюро», — поделился своим опытом предприниматель и актёр Иварс Аузиньш в передаче Preses klubs на TV24, пишет nra.lv.

А имея свидетельство о смерти, можно получить и последние две пенсии умершего — это похоронное пособие в размере двух пенсий, и иногда это довольно значительная сумма. «Стоит ли из-за этого бегать? Да, стоит. И бегают как сумасшедшие. Как в крысиных бегах», — резюмирует актёр.

«Не дай Бог, если ваш родственник рано утром умирает в каком-то учреждении — его тут же перевозят в следующее — в похоронное бюро. Мгновенно взимают плату за перевозку, за логистику — несколько сотен евро без вашего согласия. Это раз. А затем — свидетельство о смерти оказывается у кого-то в руках, и они получают две пенсии. Фантастический закон!» — сказал Аузиньш.

Он добавил, что в Лиепае это отменено, а вот в Риге действует. «Любой бомж может получить! Представляете? Вот такая у нас система», — недоумевает актёр.

Он сам с этим столкнулся и был вынужден спешно добыть справку, чтобы на её основании самому получить свидетельство о смерти. «Если бы я этого не сделал — это бы сделал похоронный офис, и всё. А у них тогда — две пенсии», — рассказал он.

По мнению Аузиньша, эта практика существует давно, однако некоторые самоуправления уже её пересмотрели. Поскольку момент смерти близкого — это сильный эмоциональный удар, многие не замечают, как работает эта система, а затраты оказываются колоссальными.

«Человека около 100 кг перевезти в пределах Риги — это уже несколько сотен евро», — подсчитал Аузиньш, который сам работает в сфере логистики.

Актёр и предприниматель считает такую ситуацию бесчеловечной и подчёркивает, что она возможна из-за слабого регулирования. Он отмечает, что эта отрасль — большая и значимая, а её потенциальными «клиентами» в будущем станем мы все. Вовлечены медицинские учреждения, Рижское самоуправление, которое предоставляет пособия, Государственное агентство социального страхования, а также коммерческий сектор.

Аузиньш соглашается с омбудсменом, который заявил, что в таких ситуациях люди чувствуют себя очень одинокими. «Они узнают и сумму пенсии, кто-то её разглашает. Регламент ЕС запрещает делиться данными живого человека — а, может быть, разрешено делиться данными умершего?»

Актёр приходит к выводу, что, несмотря на обилие регулирования со стороны Европейского союза, на практике остаются многочисленные «дыры» и возможности для злоупотреблений.

Он сообщил, что общается по этому вопросу с омбудсменом и ожидает ответа. «В любом случае, здесь есть над чем задуматься», — считает Иварс Аузиньш.

nra.lv

#логистика #смерть #пенсии #похороны #Омбудсмен
  lo gos
    lo gos
    9-го января

    как у крыс может быть по-другому?

    8
    2

Видео