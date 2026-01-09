Baltijas balss logotype
Визажисты назвали самый модный цвет в макияже 2026 года, который подходит всем

Люблю!
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Визажисты назвали самый модный цвет в макияже 2026 года, который подходит всем

В 2026 году бьюти-индустрия окончательно отказывается от неона и чрезмерных экспериментов. Визажисты делают ставку на оттенок, который выглядит дорого, легко адаптируется под любой образ и подходит абсолютно всем. Речь идет о коричневом — цвете, который уверенно становится новой базой в макияже и вытесняет привычный черный.

По мнению экспертов, именно коричневый оказался самым универсальным оттенком сезона. Он мягко подчеркивает черты лица, не перегружает образ и одинаково уместен как в дневном, так и в вечернем макияже. Осенью этот цвет уже был на пике популярности, зимой закрепился в трендах, а в 2026 году окончательно перешел в разряд классики.

Как сделать макияж в коричневом цвете в 2026 году

Коричневые smokey eyes возвращаются в обновленном формате. Вместо резких переходов — мягкая растушевка и теплые шоколадные оттенки. Такой макияж делает взгляд выразительным, но при этом сохраняет естественность. Особенно важно учитывать форму глаз: при нависшем веке темный цвет лучше наносить чуть выше складки.

Коричневые стрелки становятся альтернативой черным. В тренде не графичность, а легкая дымка: растушеванные линии вдоль роста ресниц или мягкая подводка, которая добавляет глубину взгляду без жесткости.

Коричневая тушь в 2026 году получает статус «нового черного». Она подчеркивает ресницы, но делает образ более мягким и идеально вписывается в эстетику натурального макияжа.

Губы в коричневых оттенках отсылают к эстетике 90-х, но в современном прочтении. Используется коричневый карандаш в сочетании с помадой или блеском, подобранными под тон кожи, без резких контуров.

Коричневый контуринг также выходит на первый план. Теплые, слегка «поджаренные» оттенки бронзера создают эффект отдохнувшего лица. Главное правило — легкость и естественность: бронзер на 1–2 тона темнее кожи и румяна с бронзовым подтоном.

Как подобрать коричневый оттенок под цвет кожи

Для светлой кожи лучше подойдут оттенки карамели и молочного шоколада. Для среднего и оливкового тона — теплые коричневые и эспрессо. Для смуглой и темной кожи — насыщенные оттенки какао.

Коричневый макияж в 2026 году — это не просто тренд, а универсальное решение, которое делает образ гармоничным, ухоженным и визуально более дорогим.

источник


#макияж #кожа #глаза #губы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

