После скандала вокруг антисанитарных условий, в которых были размещены жильцы дома на улице Баускас, пострадавшего в результате взрыва газа, самоуправление решит, продолжать ли использовать услуги служебной гостиницы на улице Прушу. Жалобы на неё поступали и ранее, сообщают Новости ТВ3. Сколько денег из бюджета Риги тратится на размещение людей в этих обветшалых помещениях и что говорит мэр столицы?

В печально известной служебной гостинице на улице Прушу были размещены люди из дома на Баускас. По их словам, условия проживания там антигигиеничны.

Тараканы, грязь, холод – так описали условия на Прушу жильцы пострадавшего от взрыва газа здания, которым самоуправление предложило здесь временное жильё. Большинство уехало сразу же, однако один из жильцов дома на Баускас по-прежнему остаётся там.

Грязные матрацы, плесень – лишь некоторые из причин, которые шокировали рижан. Вот что во вторник рассказала одна из постоялиц, которой самоуправление предложило остаться на Прушу вместе с семьёй и маленькими детьми.

«Слава Богу, наши друзья дали нам квартиру. Потому что нам дали гостиницу, где ужасное состояние – жить невозможно. (Вопрос: Что там было?) Матрацы такие, будто кто-то на них блевал или мочился», - рассказала тогда жительница дома на улице БаускасЗумруда.

Подобные отзывы о жутких условиях в хостеле на улице Прушу можно найти и в интернете – жалобы на клопов и запах. Журналисты хотели снять здание изнутри, но дежурная попросила связаться с хозяйкой Людмилой. Та не разрешила снимать, хотя учреждение имеет договор с рижским самоуправлением на размещение жителей, а значит, за это платят горожане.

– Нет, нельзя! – Почему нельзя? – Ну потому что нельзя! – Но ведь за счёт денег Рижской думы здесь размещают людей! – Ну и что? – Мы — налогоплательщики Риги… – Это частная гостиница, хостел, нет. Извините, но нет!

Мэр Риги признаёт, что условия в хостеле на Прушу, устроенном по принципу «общежития» (блоков с общими удобствами), не подходят для семей с маленькими детьми – туалет и душ находятся на разных концах коридора, между ними кухня и комнаты, многие из которых до этого пустовали и не отапливались. Однако в случае с улицей Баускас нужно было действовать немедленно – не было других вариантов, где разместить такое количество людей.

«Организаторы помощи звонили по всем организациям, с которыми есть договор – звонят в первую гостиницу, мест нет, потому что Новый год, звонят во вторую, третью – тоже нет. В конце концов улица Прушу оказалась единственным местом, где можно было разместить большее число людей. Конечно, в тот момент сотрудники не поехали осматривать и обследовать помещения», - рассказал мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В этом здании по-прежнему проживают семьи украинских беженцев, которые довольны условиями. За одноместный номер на Прушу Рижская дума платит 14,50 евро в день, а за четырёхместный – 35,75 евро. Оплата производится за конкретное количество дней, в течение которых люди, срочно нуждающиеся в жилье, находятся там. Договор заключён с ООО «Limonda». Однако дальнейшее сотрудничество находится под вопросом. Учитывая многочисленные жалобы, дума будет оценивать, стоит ли использовать услуги этого хостела.

«Я поручил исполнительному директору оценить данного поставщика услуг, проведены несколько проверок, и вывод таков – в подобных кризисных ситуациях нужно пересматривать, какой именно тип размещения необходим человеку», - уточнил Клейнбергс.

После произошедшего в прошлую пятницу взрыва газа на улице Баускас, в результате которого погибли два человека, из здания были эвакуированы более 40 жителей. Большинство из них живёт у родственников, для части самоуправление оплачивает временное проживание. Что касается дальнейшей судьбы здания – можно ли его восстановить или оно подлежит сносу – станет ясно примерно через месяц. Самоуправление начало выплату пособий и обещает продолжать оказывать различную помощь пострадавшим.

ТВ3