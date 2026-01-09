Baltijas balss logotype
Наша Латвия
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сильнейший буран в пятницу ожидается в Латвии
ФОТО: LETA

Сильнее всего в пятницу в Латвии будет мести в Латгале, Селии и части Видземе, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Осадков не ожидается, только в Латгале и Селии, начиная от границы с Беларусью, к метели присоединится снегопад. На отдельных участках автодорог образуются заносы.

Скорость северо-восточного ветра в порывах достигнет 13–18 метров в секунду, на побережье на участке от Юрмалы до Овишрагса — до 20–22 метров в секунду.

Температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, на севере Курземе — от -3 до -6 градусов. С учётом охлаждающего воздействия ветра пятница станет самым холодным днём этой зимы в Латвии.

В Риге первая рабочая неделя года завершится облачной погодой без осадков. Северный, северо-восточный ветер в порывах будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду, в Юрмале — до 20 метров в секунду. Температура воздуха повысится до -7..-8 градусов.

Погодные условия определяет циклон, центр которого медленно движется с Украины на север вдоль границы Беларуси и России. Атмосферное давление на уровне моря — от 1007 гектопаскалей на юге Латгале до 1017 гектопаскалей на крайнем севере Курземе и Видземе.

