Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Румынии выпустили реактивный дрон - летающую тарелку 0 195

Техно
Дата публикации: 06.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот аппарат произвел революцию в авиации.

Этот аппарат произвел революцию в авиации.

В прототипе использованы простые и дешевые детали, а управление нарочито ограничено, чтобы не запутаться.

По словам румынского инженера и изобретателя Развана Саби, его универсальный летательный аппарат ADIFO задуман для «изменения парадигмы полета». Вместе с Иосифом Тапосу, экс-руководителем факультета теоретической аэродинамики в Национальном авиационном институте Румынии, он построил действующий прототип. Эта машина умеет летать и как квадрокоптер, и как сверхзвуковой истребитель, а выглядит как классическая «летающая тарелка» из комиксов.

Конструктивно ADIFO является самолетом типа «летающее крыло», только выполнено оно в форме правильного диска. Его диаметр 1,2 м, центральная массивная часть резко сужается к краям для минимизации сопротивления воздуха. Формально здесь есть передняя часть и задняя, где установлены два маршевых двигателя для быстрого набора скорости. Но на самом деле ADIFO может двигаться в любую сторону, вращаться, зависать на месте и совершать широкий спектр маневров, присущих мультикоптерам.

Помимо четырех типовых вентиляторов от беспилотника ADIFO оснащен четырьмя парами боковых сопел, которые выпускают струи газа для создания реактивной тяги. Технология идентична используемой на космических кораблях и позволяет быстро и точно смещать аппарат в пространстве без использования рулей, закрылков и тому подобных механизмов. А при движении на околозвуковых скоростях все отверстия прикрываются заслонками.

В прототипе использованы простые и дешевые детали, а управление нарочито ограничено, чтобы не запутаться и не погубить аппарат во время сложного маневра. А потому говорить о реальных летных качествах ADIFO пока не приходится. Также, хотя Саби и рассуждает о потенциале для создания пилотируемой версии, трудно представить, каким должен быть интерфейс в кабине и подготовка пилота, чтобы совладать с машиной, способной почти мгновенно сдвинуться в любом направлении.

В этой стране Юго-Востока Европы не впервые изобретают уникальные летательные аппараты. Генри Коандэ (7 июня 1886, Бухарест — 25 ноября 1972, там же) — румынский учёный в области аэродинамики, первооткрыватель эффекта Коанды. Один из пионеров авиации, создатель первого в мире проекта самолёта на реактивной тяге, Coandă-1910.

Читайте нас также:
#авиация #технологии #Румыния #ученые #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На Марсе построить дома для людей помогут земные бактерии: что выяснили ученые
Изображение к статье: Китай первым в мире перераспределил грунтовые воды по всей стране: никто не знал, что так можно
Изображение к статье: Россия на большей части своей территории походит на Канаду и Сахару. Иконка видео
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS выглядит иначе, чем раньше: новая фотография NASA

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!
Изображение к статье: Торговцы в шоке - аренда мест на рижском Центральном рынке внезапно выросла вдвое
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Две трети жителей Латвии ожидают выхода на пенсию с опаской — опрос
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Совет да любовь молодым. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как понять, что ваши отношения действительно приносят счастье: три ключевых признака
Люблю!
Изображение к статье: «Мы на последних 10 метрах»: Келлог обнадежил прогнозом о завершении войны в Украине
В мире
Изображение к статье: Гормональный сбой у подростка: как распознать и чем помочь
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео