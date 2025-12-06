По словам румынского инженера и изобретателя Развана Саби, его универсальный летательный аппарат ADIFO задуман для «изменения парадигмы полета». Вместе с Иосифом Тапосу, экс-руководителем факультета теоретической аэродинамики в Национальном авиационном институте Румынии, он построил действующий прототип. Эта машина умеет летать и как квадрокоптер, и как сверхзвуковой истребитель, а выглядит как классическая «летающая тарелка» из комиксов.

Конструктивно ADIFO является самолетом типа «летающее крыло», только выполнено оно в форме правильного диска. Его диаметр 1,2 м, центральная массивная часть резко сужается к краям для минимизации сопротивления воздуха. Формально здесь есть передняя часть и задняя, где установлены два маршевых двигателя для быстрого набора скорости. Но на самом деле ADIFO может двигаться в любую сторону, вращаться, зависать на месте и совершать широкий спектр маневров, присущих мультикоптерам.

Помимо четырех типовых вентиляторов от беспилотника ADIFO оснащен четырьмя парами боковых сопел, которые выпускают струи газа для создания реактивной тяги. Технология идентична используемой на космических кораблях и позволяет быстро и точно смещать аппарат в пространстве без использования рулей, закрылков и тому подобных механизмов. А при движении на околозвуковых скоростях все отверстия прикрываются заслонками.

В прототипе использованы простые и дешевые детали, а управление нарочито ограничено, чтобы не запутаться и не погубить аппарат во время сложного маневра. А потому говорить о реальных летных качествах ADIFO пока не приходится. Также, хотя Саби и рассуждает о потенциале для создания пилотируемой версии, трудно представить, каким должен быть интерфейс в кабине и подготовка пилота, чтобы совладать с машиной, способной почти мгновенно сдвинуться в любом направлении.

В этой стране Юго-Востока Европы не впервые изобретают уникальные летательные аппараты. Генри Коандэ (7 июня 1886, Бухарест — 25 ноября 1972, там же) — румынский учёный в области аэродинамики, первооткрыватель эффекта Коанды. Один из пионеров авиации, создатель первого в мире проекта самолёта на реактивной тяге, Coandă-1910.