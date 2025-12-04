Американская технологическая компания Meta в четверг начала ограничивать доступ к своим платформам Instagram, Threads и Facebook для подростков младше 16 лет в Австралии, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Австралия стала первой страной в мире, где детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями.

Запрет вступит в силу 10 декабря, и закон предписывает таким социальным платформам, как Facebook, Instagram и TikTok, до этого срока удалить или заблокировать аккаунты пользователей, не достигших 16 лет.

Если платформы не предпримут "разумные меры" для выполнения запрета, им грозит штраф в размере 49,5 миллиона австралийских долларов (28 миллионов евро).

"Хотя мы прилагаем серьезные усилия, чтобы до 10 декабря удалить всех пользователей, которых мы считаем младше 16 лет, соблюдение закона будет постоянным и многоуровневым процессом", - заявили в Meta.

Пользователи младше 16 лет по-прежнему смогут сохранить и скачать свою онлайн-историю, указал представитель компании.

"До того, как вам исполнится 16 лет, мы сообщим, что вы вскоре сможете снова получить доступ к этим платформам, и ваш контент будет восстановлен в том виде, в каком вы его оставили", - добавил он.

Meta заявила, что намерена соблюдать австралийское законодательство, однако призвала возложить ответственность за проверку возраста не на соцсети, а на магазины приложений.

"Правительство должно требовать от магазинов приложений проверять возраст и получать согласие родителей каждый раз, когда подростки младше 16 лет скачивают приложения, тем самым устраняя необходимость многократного подтверждения возраста в разных приложениях", - отметил представитель Meta.

Видеоплатформа YouTube также подвергла критике запрет на использование соцсетей, утверждая, что новый закон снизит безопасность молодежи в Австралии, так как подростки младше 16 лет смогут посещать сайт без аккаунта, но при этом потеряют функции YouTube, включая защитные фильтры.

Однако правительство назвало такой аргумент абсурдным.

Министр связи Аника Уэллс указала, что сам YouTube признает наличие в своей среде контента, не подходящего для пользователей с возрастными ограничениями. Она подчеркнула, что это проблема самого YouTube, и решать её он должен самостоятельно.

Австралия является лидером глобальных усилий по борьбе с вредом, наносимым интернетом, однако действующее законодательство почти не содержит информации о том, как именно будет реализован запрет.

Критики выражают опасения, что закон не позволит подросткам строить социальные связи в интернете и вынудит их искать другие, нерегулируемые способы общения в сети, что может ещё сильнее навредить их благополучию.

Тем временем регулирующие органы по всему миру стремятся найти эффективные способы борьбы с угрозами, исходящими от соцсетей, и с интересом наблюдают, насколько действенными окажутся жёсткие ограничения, вводимые в Австралии.