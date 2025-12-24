Астрономы всего мира боялись этого часа, но он настал: на орбиту Земли запущен самый большой спутник связи — BlueBird 6 компании AST SpaceMobile. Площадь его антенн достигает 223 м², что сделает аппарат ярчайшей искусственной помехой земной астрономии.

Видимая яркость BlueBird 6 будет достигать светимости полной Луны и это только первый из запланированных 60 запусков. Но на какие только жертвы не пойдёшь ради сотовой связи во всех медвежьи уголках Земли?

Запуск состоялся 24 декабря в 08:55 утра по местному времени из космического центра Сатиш Дхаван на юге Индии на борту ракеты LVM3 Индийской организации космических исследований (ISRO). Прямая трансляция на YouTube подтвердила, что аппарат достиг низкой околоземной орбиты примерно за 16 минут. Для индийской ISRO это стало рекордом — это была самая большая полезная нагрузка для ракеты LVM3, масса которой составила до 6,5 тонн.

До сих пор на орбиту Земли компания AST SpaceMobile запустила только пять аппаратов первого поколения с массивом антенн площадью по 65 м² на каждом. С тех пор они сияют на ночном небе как звёзды первой величины, доставляя неудобство астрономам при наблюдениях с планеты.

Новая модификация спутника имеет в четыре раза возросшую площадь антенн, что серьёзно осложнит научную работу не только для оптической, но также для радиоастрономии. А ведь в следующем году AST SpaceMobile планирует запустить ещё до 60 таких аппаратов!