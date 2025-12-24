Ученые Латвийского университета (ЛУ) совместно со швейцарским исследовательским центром провели эксперимент, который может помочь более точно диагностировать и лечить рак, сообщили в университете.

Врачам точно находить и лечить опухоль помогает радиофармацевтический препарат — особое лекарственное вещество с небольшой дозой радиоактивности.

В ходе эксперимента впервые был продемонстрирован полный цикл разработки нового тераностического радиофармацевтического препарата — от подготовки специального материала до получения радиоактивного лекарственного вещества, способного целенаправленно воздействовать на опухолевые клетки. Такой подход позволяет объединить диагностику заболевания и его лечение в одном процессе.

Ученые поясняют, что в будущем это может помочь врачам лучше адаптировать терапию для каждого пациента и снизить побочные эффекты. Достижение считается важным шагом в укреплении компетенций Латвии в области исследований радиофармацевтических препаратов и в перспективе может открыть путь к клиническому применению.