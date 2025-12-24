Baltijas balss logotype
Лекарство против рака: в Риге придумали препарат для лечения онкологии 4 2484

Техно
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Лекарство против рака: в Риге придумали препарат для лечения онкологии

Ученые Латвийского университета (ЛУ) совместно со швейцарским исследовательским центром провели эксперимент, который может помочь более точно диагностировать и лечить рак, сообщили в университете.

Врачам точно находить и лечить опухоль помогает радиофармацевтический препарат — особое лекарственное вещество с небольшой дозой радиоактивности.

В ходе эксперимента впервые был продемонстрирован полный цикл разработки нового тераностического радиофармацевтического препарата — от подготовки специального материала до получения радиоактивного лекарственного вещества, способного целенаправленно воздействовать на опухолевые клетки. Такой подход позволяет объединить диагностику заболевания и его лечение в одном процессе.

Ученые поясняют, что в будущем это может помочь врачам лучше адаптировать терапию для каждого пациента и снизить побочные эффекты. Достижение считается важным шагом в укреплении компетенций Латвии в области исследований радиофармацевтических препаратов и в перспективе может открыть путь к клиническому применению.

#медицина #наука #технологии #рак #исследования #лечение
  • lo gos
    lo gos
    24-го декабря

    но они просто придумали , что могут делать, как все латышкое, типо набздели а бабло украли

    12
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го декабря

    ВВ! Вы все там просто подонки и последние твари.

    10
    4
  • bt
    bory tschist
    24-го декабря

    Идиотизм редакторов и корректоров этого портала не имеет границ ! ... что значит "придумали" (?), если это был – упорный и длительный научный труд сотрудников лабораторий !!!

    39
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    bory tschist
    24-го декабря

    Правильнее было бы сказать: "Был создан".

    22
    3
