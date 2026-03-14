Палестинская террористическая группировка "Хамас" в субботу призвала своего союзника Иран воздержаться от атак на соседние страны, одновременно поддержав право Тегерана защищаться от Израиля и США, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Подтверждая право Исламской Республики Иран отвечать на эту агрессию всеми доступными средствами в соответствии с международными нормами и законами, движение призывает братьев в Иране избегать нападений на соседние страны", - говорится в заявлении "Хамас".

"Хамас", который после жестокой резни в Израиле два года вел разрушительную войну с Израилем в секторе Газа, также призвал международное сообщество немедленно "работать над прекращением" нынешней войны.

Группировка ранее осудила убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в первый день войны как "ужасное преступление", открыто признав его длительную поддержку палестинскому движению.

"Он оказывал нашей нации, нашему делу и нашему сопротивлению самую разнообразную политическую, дипломатическую и военную поддержку", - заявило движение вскоре после убийства Хаменеи.

США и Израиль 28 февраля начали атаку на Иран, на что тот ответил ракетными и дроновыми ударами по странам Ближнего Востока, где расположены военные объекты США.