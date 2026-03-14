Главный дипломат Евросоюза озвучила «коварный план» США

В мире
Дата публикации: 14.03.2026
Deutsche Welle
Каи Каллас недовольна Трампом.

Трамп стремится расколоть Европу, заявила Каи Каллас. "Я думаю, всем важно понимать, что США очень четко заявили о своем желании расколоть Европу. Им не нравится Европейский Союз", - сказала в интервью газете Financial Times глава дипломатии ЕС. Она указала, что президент Соединенных Штатов использует экономические угрозы и пошлины, а также "рассматривал возможность аннексии Гренландии и эксплуатировал зависимость Европы от Вашингтона в вопросах обороны и безопасности, чтобы оказать давление на Брюссель".

Кроме того, как пишет Deutsche Welle, по словам Каи Каллас, ультраконсервативное движение сторонников Дональда Трампа MAGA поддерживает крайне правые, популистские и евроскептические партии европейского континента. Сам Трамп с момента возвращения в Белый дом неоднократно резко критиковал Евросоюз, заявляя, что он создан якобы для того, чтобы "использовать" Соединенные Штаты.

Каллас охарактеризовала нынешние отношения Брюсселя и Вашингтона как "очень сложные", указав, что 27 государств союза расходятся во взглядах на то, как строить дальнейшие отношения с США. Такие страны ЕС, как Венгрия и Словакия, идеологически близкие к риторике Москвы, "остро реагируют на любые инициативы, способные обострить отношения с Трампом или ускорить возможный вывод американских войск с континента", отмечает FT

#США #безопасность #дипломатия #Евросоюз #политика
