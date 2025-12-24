Microsoft объявила о намерении перевести код своих продуктов на язык Rust уже к 2030 году. Выполнять задачу будут преимущественно агенты искусственного интеллекта, но для работы над проектом компания примет на работу и новых инженеров.

О планах софтверного гиганта сообщил ведущий инженер компании Гален Хант — он добавил, что открылась вакансия ведущего инженера-программиста, которому будет поручена работа над инструментами, которые Microsoft готовит для достижения этой цели.

«Цель на этой <..> должности — помочь нам в развитии и расширении нашей инфраструктуры, чтобы обеспечить перевод крупнейших систем Microsoft с C и C++ на Rust. <..> Мы выстроили мощную инфраструктуру обработки кода. Наша алгоритмическая инфраструктура создаст масштабируемые графы, которые охватят исходный код в больших масштабах. Далее наша инфраструктура ИИ-обработки поможет нам подключить управляемых алгоритмами ИИ-агентов для внесения изменений в код в больших масштабах», — пояснил господин Хант.

Rust отличается от C и C++ тем, что он безопасен при работе с памятью, помогает избежать операций чтения и записи за пределами допустимого диапазона, а также ошибок, связанных с использованием памяти после её высвобождения — такие ошибки часто оборачиваются уязвимостями в ПО.

В последние годы даже органы власти призывают разработчиков переходить на безопасные для работы с памятью языки, в том числе на Rust. Расширять сферу применения Rust стремится и Microsoft — в 2022 году технический директор облачной платформы Azure назвал его языком по умолчанию для новых проектов; исследователи компании также работали над средством автоматического преобразования фрагментов кода с C в Rust.

С учётом огромного числа программных продуктов Microsoft объем кодовой базы в компании означает, что ей придётся проделать колоссальную работу для её перевода на другой язык. Даже при наличии ИИ-агентов и мощных ресурсов софтверного гиганта завершить эту работу к 2030 году будет непросто.